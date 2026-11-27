Омбудсманът Велислава Делчева коментира казусите с “Топлофикация-София”, фалшивите ТЕЛК и личните асистенти. “Потребителите на парно и топла вода нямат друг ход, освен да подават жалби и да търсят правата си, докато дружеството продължава да трупа проблеми”, коментира тя пред БНТ.

Делчева коментира още липсата на компенсации за абонатите, нарушенията в социален дом за деца в Кюстендил и предстоящите промени в системите за ТЕЛК и личните асистенти.

“За съжаление в момента няма друг ход и това, което чувам, въобще не ме радва. За пореден път говорим за кризисни щабове, за това как Столичната община всеки месец ще се събира, за да обсъжда какво се случва с “Топлофикация“. И аз започвам да задавам въпроса: след като стигнахме тази година до това положение, миналата година не беше ли направен анализ, за да се знае, че може да се стигне дотук? Защото ние всяка зима говорим за това. Преди две години, когато дойде зимният период, отново говорихме за “Топлофикация“. Постоянните ремонти не са нещо, което изведнъж се е появило тази година. Притеснява ме, че в момента няма трайно решение на проблема, а той дори се задълбочава“, заяви Делчева.

Жалби от потребителите

Омбудсманът добави, че потребителите продължават да подават жалби, които сигнализират не само за липса на топлоснабдяване, но и за периодични прекъсвания на парното и топлата вода, без предварително обявена информация на сайта на дружеството.

“Хората се възмущават, защото няма информация какъв е този ремонт - планов ли е, авариен ли е, докога ще продължи. Когато на сайта на “Топлофикация“ няма обявен ремонт, потребителите остават и без яснота какво се случва, и без възможност да претендират за компенсации. Това е допълнителен проблем, който не бива да бъде подценяван“, посочи омбудсманът.

Делчева коментира и въпроса с обезщетенията за абонатите, останали без отопление и топла вода. Тя припомни, че още през януари миналата година по препоръка на омбудсмана КЕВР е задължила “Топлофикация“ да изплати компенсации, но дружеството е обжалвало решението и съдебен акт по казуса все още няма.

“Ние продължаваме да настояваме за такива компенсации. КЕВР може отново да задължи „Топлофикация“ да ги изплати, но ще станем свидетели на поредното обжалване. На всички е ясно, че с тези задължения дружеството едва ли би могло да отдели необходимите средства. Така че очевидно проблемът вече е назрял дотолкова, че трябва да бъде взето кардинално решение за бъдещето на “Топлофикация-София“. Не може да продължаваме по този начин – с аварийни ремонти, с планови ремонти, които започват през зимата, в отоплителния сезон. Има ремонти, предвидени да приключат през декември, което смятам за абсолютно недопустимо“, заяви тя.

Според омбудсмана възможност за защита на потребителите са и масовите колективни искове срещу дружеството. Тя обаче подчерта, че трябва да има яснота откъде ще бъдат осигурени средствата за евентуалните обезщетения”, коментира омбудсманът.

Фалшивите ТЕЛК

Делчева коментира и предстоящите промени, свързани с контрола върху решенията на ТЕЛК и системата на личните асистенти. Според нея злоупотреби има и в двете направления, но реформите трябва да бъдат внимателно подготвени, така че да не засегнат хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

“Това наистина ще бъде един много болезнен процес, защото ние като общество трябва да си признаем, че се злоупотребява с ТЕЛК-овете. Виждам, че държавата е предприела необходимите мерки, за да се контролира това и да се спре изтичането на средства. Тези средства са необходими на хората, които наистина имат нужда от тях. Убедена съм, че това, което в момента правителството предлага като обща рамка, е в правилната посока. Но аз като омбудсман ще следя за няколко неща, защото има опасност под формата на контрол върху изплащането на средствата по ТЕЛК да бъдат нарушени правата на хората с увреждания“, заяви Делчева.

Тя уточни, че вече е изпратила становището си по предлаганите промени. Едно от основните ѝ притеснения е, че съществени въпроси се оставят да бъдат уредени на подзаконово нормативно ниво чрез наредба.

“Ще следя общественото обсъждане да бъде наистина широко и в него да се включат организациите на хората с увреждания. Те трябва да бъдат чути, а не просто да бъдат канени в работни групи, да изпращат препоръки и становища, след това всеки да прави каквото си иска. Участието им трябва да бъде реално, а техните позиции да бъдат взети предвид при изработването на промените“, подчерта омбудсманът.

По отношение на личните асистенти Делчева също посочи необходимостта от сериозен анализ и обществено обсъждане, тъй като и в тази система има сигнали за злоупотреби.

“По отношение на личните асистенти това също е много болезнена тема. Там също трябва да признаем, че има злоупотреби. Но това трябва отново да стане през обществено обсъждане и с участието на хората с увреждания“, заключи Делчева.

Днес.бг