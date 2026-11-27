Криминалисти разследват убийството на мъж, наръган до смърт на централно място в столицата рано тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи за Dir.bg.

Тялото на жертвата е намерено само на метри от Първо районно полицейско управление. Човекът е убит в района на бул. "Шипченски проход" и ул. "Коста Лулчев" в кв. "Гео Милев" в София, потвърдиха от полицията.

Сигналът за мъж с прободни рани е бил подаден тази сутрин около 6 часа в Първо РУ на СДВР.

Веднага на мястото са се отзовали екип на Спешна помощ и полицията.

Според очевидци, районът е отцепен от патрулки и два полицейски буса. Пристигнал е и микробусът на Криминалистичната лаборатория. Потребители в социалната мрежа твърдят, че жертвата е на видима възраст 40-45 години.

Огледът на местопрестъплението продължи повече от два часа.

Издирва се извършителят на престъплението. Извършват се процесуално-следствени действия.

От полицията към момента не съобщават повече подробности по разследването.

Дир.бг