Криминалисти разследват убийството на мъж, наръган до смърт на централно място в столицата рано тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи за Dir.bg.
Тялото на жертвата е намерено само на метри от Първо районно полицейско управление. Човекът е убит в района на бул. "Шипченски проход" и ул. "Коста Лулчев" в кв. "Гео Милев" в София, потвърдиха от полицията.
Сигналът за мъж с прободни рани е бил подаден тази сутрин около 6 часа в Първо РУ на СДВР.
Веднага на мястото са се отзовали екип на Спешна помощ и полицията.
Според очевидци, районът е отцепен от патрулки и два полицейски буса. Пристигнал е и микробусът на Криминалистичната лаборатория. Потребители в социалната мрежа твърдят, че жертвата е на видима възраст 40-45 години.
Огледът на местопрестъплението продължи повече от два часа.
Издирва се извършителят на престъплението. Извършват се процесуално-следствени действия.
От полицията към момента не съобщават повече подробности по разследването.
Дир.бг
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