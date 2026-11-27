Ръководителите на Областната дирекция на МВР в Шумен и на Областното пътно управление /ОПУ/ проведоха днес работна среща, за да координират действията си за осигуряване на безопасността на движението при очакваната този уикенд усложнена зимна обстановка.

По време на срещата беше уточнено, че фирмите, ангажирани с поддържането на пътната инфраструктура в област Шумен, са в готовност да реагират своевременно при влошаване на времето и необходимост от обработка и почистване на пътните настилки, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Екипи на ОДМВР - Шумен ще бъдат на терен денонощно, за да подпомагат водачите и да следят за безопасността на движението. Ще се извършват регулярни обходи по главните пътни артерии в областта. През нощните часове ще бъдат осигурени и допълнителни полицейски екипи, които ще обхождат невралгичните участъци по пътищата I-2 и I-7.

От полицията призоваваха водачите да тръгват на път добре подготвени, с автомобили, оборудвани и съобразени със зимните условия, да се движат с повишено внимание, да съобразяват скоростта и стриктно да спазват указанията на полицейските служители на терен.

Срещата се проведе по инициатива на директора на ОД на МВР – Шумен старши комисар Георги Гендов.

ШУМ.БГ