Държавно предприятие „Кабиюк“ е с ново ръководство. Заповедта на министъра на земеделието за смяната на управлението на шуменския конезавод е дошла вчера в 16,30 часа по електронна поща.

Това обявиха на пресконференция досегашните членове на управителния съвет на „Кабиюк“ Звездалин Звездев, Ивайло Антонов и Валентин Атанасов.

Те са освободени само месец, след като с тях е подписан нов шестмесечен договор за управление на държавното предприятие.

Новият УС е в състав Венета Новакова, Айхан Ахмед, Борис Борисов.

На пресконференцията днес Звездалин Звездев заяви, че оставят ДП „Кабиюк“ в много по-добро състояние, отколкото са го заварили, когато са започнали работа.

„Имахме 12 000 евро в касата и дългове в размер на близо 1,7 млн. евро. Сега оставяме над 600 000 евро в пари, 250 000 в продукция, очакват се и 210 00 евро от Министерството на земеделието. Заплатите на работниците са изплатени, погасени са задължения към НАП“, каза Звездев.

Според него досегашният УС на „Кабиюк“ е засегнал много интереси и е се е заровил в дълбокото. „Подадохме десетки сигнали до Икономическа полиция, АДФИ, МЗХ за злоупотреби, които открихме в периода 2021-2023 при управлението на „Кабиюк“. Тепърва очакваме резултатите“, каза още Звездев.

„На финалната права сме ДП „Кабиюк“ да получи защитен статут от Министерството на културата. Това би попречило в предприятието да се оформи публично-частно партньорство. Можехме да вкараме предприятието в 21 век и то да стане печелившо. Но явно курсът ще е друг и той ще е рязко променен“, допълни членът на досегашния УС.

По думите му в „Кабиюк“ са възстановени туристическите посещения, има план за ремонт на конюшните и закрития манеж на Хиподрума, след като той бе върнат на ДП „Кабиюк“.

„Опасяваме се, че „Кабиюк“ пак ще стане партийна хранилка, вместо предприятието да работи в обществен интерес“. Топката е в МЗХ“, заключи Звездев, като бе категоричен, че вече като граждани те ще следят стриктно какво става с предприятието и как ще работи по-нататък то.

ШУМ.БГ