Президентът на Украйна Володимир Зеленски даде обширно интервю за ВВС, в което разкритикува Доналд Тръмп за сближаването му с руския президент Владимир Путин, като сравни това с приятелство с Адолф Хитлер по време на Втората световна война.
Украинският президент коментира снимка на руския и американския лидер, публикувана от Тръмп, в която той описва руския президент като "мой приятел“. Видеозапис от същата среща в Шънджън, състояла се по-рано този месец, показва как Тръмп шеговито пита "кой е той?“, преди да влезе в стаята и да прегърне Путин.
"Разбира се, това си е работа на президента на САЩ, но е странно“, каза Зеленски в интервю, дадено от Киев.
"Той е агресор и убиец Не може да бъде приятел. Просто няма как. Все едно някой да каже за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел. Не, той не е приятел", на мнение е Зеленски.
Срещата породи допълнителни опасения в Европа и НАТО, като изглежда е пореден етап от затоплянето на отношенията между Вашингтон и Москва.
Отношението на Тръмп към Зеленски е далеч по-пренебрежително - на моменти дори враждебно и изпълнено с остра критика към украинския президент, когото той по-рано е обвинявал за войната, започната от Русия през февруари 2022 г.
След тежката среща с Тръмп в Овалния кабинет през 2025 г., Зеленски подхожда внимателно към отношенията със Съединените щати.
Неотдавнашните опити на пратениците за мир Джаред Къшнър и Стив Уиткоф не доведоха до съществен напредък в усилията Москва да бъде склонена към прекратяване на огъня; те обаче създадоха впечатлението, че Вашингтон е по-близък до позицията на Москва, отколкото до тази на Киев.
Европа няма план
Къшнър, който е и зет на Доналд Тръмп, обвини Европа, че "няма план“ за прекратяване на войната, и заяви, че преговорите трябва да се съсредоточат върху следвоенния период, вместо да се търси незабавно спиране на огъня. Кремъл застъпва същата теза.
В интервюто си Зеленски отправи критика към американския президент.
"Те трябва да окажат натиск върху ситуацията. Ситуацията е такава, че Русия е агресорът. Именно затова те са посредници – не става въпрос за удобни разговори, а за силна държава, която може да упражни натиск, тъй като притежава власт и се ползва с уважение", на мнение е украинският президент.
"Нуждаем се американската позиция да бъде наистина американска. Не ни трябват сигнали от Съединените щати, каквито бихме могли да получим и от Русия", добави още Зеленски.
На въпроса дали САЩ оказват върху Русия толкова натиск, колкото на него му се иска, украинският президент отговори: "Не, разбира се, че не".
Нов кръг от преговори
Зеленски е на мнение, че нов кръг от преговори се очертава през декември. Той разкри също, че не е ясно дали европейските преговарящи ще участват в разговорите, както бяха обявили американските представители.
Изглежда, че Кремъл се съпротивлява.
Украйна спешно се нуждае от напредък в преговорите, за да сложи край на петте изтощителни години на пълномащабна руска инвазия.
Руските удари на територията на цялата страна стават все по-чести и по-смъртоносни, а броят на загиналите цивилни е достигнал най-високото си равнище досега.
В тази връзка Зеленски призова за "наистина полезни съюзници, които могат да окажат натиск върху Русия“ за постигане на резултати, и настоя САЩ да оправдаят репутацията си на силна държава, притежаваща "мощ и авторитет“.
"Когато се опитваш да запазиш пълна неутралност спрямо агресора, това означава, че подкрепяш едновременно жертвите и агресора. Това не е правилно“, каза още Зеленски.
От своя страна САЩ твърдят, че заемат неутрална позиция в сложния процес на търсене на трайно мирно споразумение между двете страни.
Идва тежка зима
По време на интервюто Зеленски призна, че страната му се подготвя за трудна и опасна зима.
При скорошните нападения срещу Киев бяха атакувани мостове над река Днепър – очевидно в опит градът да бъде разделен на две.
Някои жители вече са напуснали града за зимата, а редица бизнеси са преустановили дейността си, тъй като прекъсванията на електрозахранването и ударите по логистичните мрежи доведоха до непосилно високи оперативни разходи.
Освен това голяма част от града е потопена в мрак.
"[Русия] разбира се иска ние да избягаме. Хората могат да си тръгнат, но ние ще се опитаме да защитим столицата си с всички възможни средства. Нуждаем се от столицата си. Без столица нямаш държава", добави прездентът на Украйна.
Днес.бг
Коментари
Анонимен
Тоя да прегледа историята на"героичният"си народ в лицето на Бандера и с кого е бил приятел,при това близък,но не му се получава,просто е използван умело.
Анонимен
ПП има много сходства с тогава и сега.