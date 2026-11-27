Президентът на Украйна Володимир Зеленски даде обширно интервю за ВВС, в което разкритикува Доналд Тръмп за сближаването му с руския президент Владимир Путин, като сравни това с приятелство с Адолф Хитлер по време на Втората световна война.

Украинският президент коментира снимка на руския и американския лидер, публикувана от Тръмп, в която той описва руския президент като "мой приятел“. Видеозапис от същата среща в Шънджън, състояла се по-рано този месец, показва как Тръмп шеговито пита "кой е той?“, преди да влезе в стаята и да прегърне Путин.

"Разбира се, това си е работа на президента на САЩ, но е странно“, каза Зеленски в интервю, дадено от Киев.

"Той е агресор и убиец Не може да бъде приятел. Просто няма как. Все едно някой да каже за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел. Не, той не е приятел", на мнение е Зеленски.

Срещата породи допълнителни опасения в Европа и НАТО, като изглежда е пореден етап от затоплянето на отношенията между Вашингтон и Москва.

Отношението на Тръмп към Зеленски е далеч по-пренебрежително - на моменти дори враждебно и изпълнено с остра критика към украинския президент, когото той по-рано е обвинявал за войната, започната от Русия през февруари 2022 г.

След тежката среща с Тръмп в Овалния кабинет през 2025 г., Зеленски подхожда внимателно към отношенията със Съединените щати.

Неотдавнашните опити на пратениците за мир Джаред Къшнър и Стив Уиткоф не доведоха до съществен напредък в усилията Москва да бъде склонена към прекратяване на огъня; те обаче създадоха впечатлението, че Вашингтон е по-близък до позицията на Москва, отколкото до тази на Киев.

Европа няма план

Къшнър, който е и зет на Доналд Тръмп, обвини Европа, че "няма план“ за прекратяване на войната, и заяви, че преговорите трябва да се съсредоточат върху следвоенния период, вместо да се търси незабавно спиране на огъня. Кремъл застъпва същата теза.

В интервюто си Зеленски отправи критика към американския президент.

"Те трябва да окажат натиск върху ситуацията. Ситуацията е такава, че Русия е агресорът. Именно затова те са посредници – не става въпрос за удобни разговори, а за силна държава, която може да упражни натиск, тъй като притежава власт и се ползва с уважение", на мнение е украинският президент.

"Нуждаем се американската позиция да бъде наистина американска. Не ни трябват сигнали от Съединените щати, каквито бихме могли да получим и от Русия", добави още Зеленски.

На въпроса дали САЩ оказват върху Русия толкова натиск, колкото на него му се иска, украинският президент отговори: "Не, разбира се, че не".

Нов кръг от преговори

Зеленски е на мнение, че нов кръг от преговори се очертава през декември. Той разкри също, че не е ясно дали европейските преговарящи ще участват в разговорите, както бяха обявили американските представители.

Изглежда, че Кремъл се съпротивлява.

Украйна спешно се нуждае от напредък в преговорите, за да сложи край на петте изтощителни години на пълномащабна руска инвазия.

Руските удари на територията на цялата страна стават все по-чести и по-смъртоносни, а броят на загиналите цивилни е достигнал най-високото си равнище досега.

В тази връзка Зеленски призова за "наистина полезни съюзници, които могат да окажат натиск върху Русия“ за постигане на резултати, и настоя САЩ да оправдаят репутацията си на силна държава, притежаваща "мощ и авторитет“.

"Когато се опитваш да запазиш пълна неутралност спрямо агресора, това означава, че подкрепяш едновременно жертвите и агресора. Това не е правилно“, каза още Зеленски.

От своя страна САЩ твърдят, че заемат неутрална позиция в сложния процес на търсене на трайно мирно споразумение между двете страни.

Идва тежка зима

По време на интервюто Зеленски призна, че страната му се подготвя за трудна и опасна зима.

При скорошните нападения срещу Киев бяха атакувани мостове над река Днепър – очевидно в опит градът да бъде разделен на две.

Някои жители вече са напуснали града за зимата, а редица бизнеси са преустановили дейността си, тъй като прекъсванията на електрозахранването и ударите по логистичните мрежи доведоха до непосилно високи оперативни разходи.

Освен това голяма част от града е потопена в мрак.

"[Русия] разбира се иска ние да избягаме. Хората могат да си тръгнат, но ние ще се опитаме да защитим столицата си с всички възможни средства. Нуждаем се от столицата си. Без столица нямаш държава", добави прездентът на Украйна.

Днес.бг