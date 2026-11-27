Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС). На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната в рамките на една календарна година на нови сгради или на части от тях, на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, е записано в закона. Разпоредбата важи и при прехвърляне на правото на собственост или учредяването или прехвърлянето на право на строеж върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията. Всички тези лица трябва да подадат заявление за регистрация до Националната агенция за приходите (НАП) не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставка става изискуем, като данъчната основа на извършената доставка подлежи на облагане с ДДС.

За физическите лица правилото важи, само когато действат като данъчно задължено лице в рамките на независима икономическа дейност. По предложение на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов („Прогресивна България“), заради острите възражения на опозицията срещу предвидената предварителна регистрация, парламентът записа, че разпоредбата не се прилага „за физически лица в случаите на обичайно упражняване правото на собственост, освен когато лицето не използва средства, присъщи на търговец“.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС предложи, но мнозинството не прие, да се изтегли този параграф от днешното гласуване и да се обмисли нова редакция. Преди това той даде следния пример – баба му на някого е оставила наследство или дарение от апартамент от 100 кв. м, например в Шумен, въвеждате му директно 20% данък върху имуществото. Т.е. оставят ви наследство и държавата му взима 20 квадрата от тези 100 квадрата. По данни на ЕВРОСТАТ България е на 2-3 място по собственост на имущество от българските граждани, на 85 % от тях взимате по 20%, ако лицето реши да се разпореди с имуществото си.

Според Калоян Иванов от „Демократична България“ липсват ясни критерии, по които гражданинът да предвиди и установи дали попада под тази хипотеза. Ако реши да не се регистрира по ДДС, може впоследствие да попадне под санкциите на Националната агенция за приходите (НАП), а по-късно на съда и ще бъде наказан да заплати процент от данъчната ставка.

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова разясни, че разпоредбата се отнася за нови сгради, а наследствената къща на бабата или дядото не попада в обхвата на разпоредбата. По думите ѝ не е правилно да се интерпретира, че в обхвата на разпоредбата ще попадат хора, които продават личен имот. По отношение на прага за регистрация по ДДС от 85 000 евро, както предлагаха депутати от опозицията, тя посочи, че такъв праг има в Италия и Франция, но само за стоки, за услугите е 37 500 евро. Прагът при нас е съобразен със спецификата на българската икономика, каза Петкова и добави, че има държави, в които изобщо нямат праг по ДДС т.е. всяка трансакция е облагаема.

Преди това депутатите одобриха и поетапно - за три години, повишаване на националния праг за регистрация по ДДС.

Данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба от 250 до 5000 евро- за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, гласува НС.

На производител на софтуер за структурирано електронно фактуриране, лице, отговорно за внедряването на такъв софтуер, или акредитиран доставчик на услуги за структурирано електронно фактуриране, отговорно за внедряването на такъв софтуер, който поради технически пропуски или грешки в софтуерния код блокира автоматичното предаване на данни към националната информационна система, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 евро – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 25 000 евро до 50 000 евро.

Със законопроекта НС регламентира условията за прилагане на специални режими за облагането с ДДС на малки предприятия, на лицата, установени на територията на страната, така и на тези, които са установени на територията на друга държава членка на ЕС.

Парламентът прие малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС, когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на България, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Днес.бг/БТА