Административният съд във Варна насрочи за 30 ноември от 09:00 часа открито съдебно заседание по делото срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев.

Делото е образувано по жалба на Коцев срещу Решение №386 от 23 ноември 2026 г. на ОИК - Варна. Кметът оспорва акта като неправилен и незаконосъобразен и претендира неговата отмяна.

Решението на комисията е издадено на основание разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.

Съдебното заседание на 30 ноември ще бъде по съществото на спора, съобщиха от Административния съд във Варна.

Вчера Административният съд спря предварителното изпълнение на решението за прекратяване на кметския мандат на Благомир Коцев. Съдът определи действията на Общинската избирателна комисия като предварително организирана акция за отстраняването му.

На брифинг Коцев благодари на съда, че е защитил демократичния принцип и правото на гражданите да избират своите представители. Минути преди началото на брифинга на Коцев, беше подаден сигнал за бомба в сградата на община Варна, заради което и служителите бяха евакуирани.

Днес.бг