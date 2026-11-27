Турската компания "Кърач Галваниз" (Kıraç Galvaniz) съобщи, че е подписала чрез консорциум, създаден в България, договор на стойност 32,125 млн. евро без ДДС за ремонт и поддръжка на системи за пътна безопасност в Северозападна и Югозападна България (б.р. - мантинели). Сумата с ДДС е 38,55 млн. евро, съобщава компанията в уведомление до инвеститорите си, публикувано на 26 ноември в турската платформа за публично разкриване на информация КАП (KAP). Компанията оповести информацията и в профила си във "Фейсбук".

Контрактът е със срок от 1 година, като изпълнението се очаква да започне на 1 декември 2026 г. Той включва поддръжка и ремонт на ограничителни системи по пътищата в 2 региона на страната, пише БТА.

От компанията посочват, че спечеленият договор е възможност за разширяване на международните ѝ операции, укрепване на присъствието ѝ на чуждестранни пазари и подкрепа на стратегията за устойчив растеж. "Кърач Галваниз" очаква сделката да има положителен принос за приходите ѝ.

Турската фирма съобщава още, че оценката по 2 други обществени поръчки в България, за които е подала оферти, продължава.

В официалното си уведомление до инвеститорите "Кърач Галваниз" не уточнява кои са българските партньори в консорциума или възложителя на договора.

Турската компания е публично търгувана и публикува информацията за новия договор в платформата КАП, използвана за разкриване на корпоративна информация пред инвеститорите на турския капиталов пазар. Фирмата е същата, от която се оказа, че държавата е купила по думите на министър Шишков мантинели, за които се разрази скандал преди около месец. "Мантинелите струват със 17% по-евтино, отколкото ако бяхме довършили голямата обществена поръчка", каза министър Шишков и обясни, че договорът е инхаус възлагане от пътната агенция към "Автомагистрали". "Това е ролята на държавната фирма - да помага в кризисни моменти", каза още той. От ГЕРБ поискаха по време на контрола от министър Шишков да покаже с какви сертификати за съответствие разполага турският производител и за какви количества е договорът. Шишков обеща да публикува сертификатите. Междувременнo обаче самата фирма - Kirac Galvaniz, разпрати по-рано през деня изявление до медиите, в което изброи всички сертификати и призова името ѝ да не се използва за спекулации.

Дир.бг