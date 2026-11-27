Общо 15 са установените лица, присъствали на купона за Хелоуин в столицата и участвали в гаврите с момичета, съобщи по време на парламентарния контрол вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на депутатката от ДБ Анна Бодакова. Той посочи, че към момента са установени 4 подобни престъпления, извършени на различни дати. Министърът добави, че е възможно броят на престъпните деяния от този характер да нарасне, тъй като разследването продължава. "Възможно е и още престъпления да излязат", призна министърът.

Още един случай на пострадало момиче е установен вчера след следствените действия, които се извършват с присъствалите лица, каза още Демерджиев. Той не уточни колко е общият брой на пострадалите девойки, след като първоначално полицията обяви за гавра само с една ученичка, а преди два дни от СДВР добавиха, че има още един такъв случай от септември.

Министърът каза още, че има разминавания между описването на фактологията от страна на полицейския патрул, изпратен на адреса в апартамента в жк "Западен парк" на 1 ноември, който отишъл на място в 3:06 часа, след като сигналите за смущаване на нощната тишина са подадени веднъж в 00:57 часа и втори път в 1:40 часа.

След като става ясно, че блудствените действия са извършени предимно от непълнолетни, досъдебното производство е преобразувано в следствено дело и Софийска районна прокуратура го е възложила на следовател.

Към момента проверката, разпоредена от ръководството на СДВР, за да се проверят действията на полицията на място, е установила, че при подаването на сигнала не е имало свободен полицейски екип в района, а и четирите дежурни са били изпратени на други сигнали. Операторите в дежурната са насочили автомобилите към други произшествия, тъй като вдигането на шум, по думите на министъра, остава на заден план при други по-важни сигнали.

dir.bg