Челен удар между кола и камион ограничи движението през "Прохода на Републиката", съобщава БНТ.

Сигналът за произшествието е подаден около 18:30 часа. По първоначални данни лек автомобил и тежкотоварна машина са се ударили челно в района на село Пчелиново.

Към момента няма официална информация дали има жертви, или сериозно пострадали при тежкия удар, като тепърва ще се изясняват причините за сблъсъка.

Заради катастрофата и започналите огледи на място трафикът в участъка е затруднен. Преминаването се осъществява двупосочно само в едната свободна лента.

Екипи на "Пътна полиция" регулират колоните от автомобили.

От МВР апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване през прохода, да карат с повишено внимание и стриктно да спазват указанията на униформените.

dir.bg