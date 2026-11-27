Челен удар между кола и камион ограничи движението през "Прохода на Републиката", съобщава БНТ.
Сигналът за произшествието е подаден около 18:30 часа. По първоначални данни лек автомобил и тежкотоварна машина са се ударили челно в района на село Пчелиново.
Към момента няма официална информация дали има жертви, или сериозно пострадали при тежкия удар, като тепърва ще се изясняват причините за сблъсъка.
Заради катастрофата и започналите огледи на място трафикът в участъка е затруднен. Преминаването се осъществява двупосочно само в едната свободна лента.
Екипи на "Пътна полиция" регулират колоните от автомобили.
От МВР апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване през прохода, да карат с повишено внимание и стриктно да спазват указанията на униформените.
dir.bg
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