След кървавите атаки на фенове на "Олимпик" (Марсилия) над привържениците на "Левски" в четвъртък вечерта, част от българските запалянковци се завърнаха у нас.

"Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор - "клетката", аз не бих отишъл там. И така и стана", разказа един от прибралите се фенове, пред Нова телевизия.

Отрича да е имало провокация, смята, че така френските медии искат да оправдаят случилото се. "Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали "Само Левски!". После ми казаха: "Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна"", разказва още мъжът. Очаква домакините на мача да бъдат наказани. "Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва", казва мъжът. Гледката е била страшна, сподели друг фен. "Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас", казва мъжът.

Трима души остават в болница след нападението над фенове на Левски на стадиона в Марсилия в четвъртък вечерта, съобщи БНТ.

При бруталната атака пострадаха общо 11 души. След нападението УЕФА започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик Марсилия". Прокуратурата в Марсилия разследва френските агресори за хулиганство. Стана ясно, че има разследване и срещу български фенове за нацистки жестове. Все още няма яснота каква е била ролята на феновете на гръцкия АЕК, които също са участвали в сблъсъците.

Снощи фенове на "Левски" се събраха на протест пред Посолството на Франция в София под надслов "Справедливост за Левски".

Дир.бг