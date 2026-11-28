Горчив край на един изключително разочароващ сезон. Лионел Меси и Интер Маями приключиха пътя си в плейофите на МЛС още в първия кръг, след като отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Кълъмбъс Крю в Охайо във втория мач от серията.

Драматичен гол на Сантиаго Родригес в 92-ата минута сложи точка на спора и на надеждите на тима от Флорида. Така досегашният шампион загуби и двата мача от серията, без да отбележи нито един гол, и завърши сезон 2026 без спечелен трофей.

Така кампанията, която започна с огромни амбиции за Интер Маями, завърши с пълен провал. Отборът не успя да постигне нищо значимо в нито един от турнирите, в които участва.

Този колективен неуспех е в пълен контраст с поредния феноменален индивидуален сезон за Лионел Меси. Аржентинецът спечели "Златната обувка" на МЛС за втора поредна година, след като записа впечатляващите 26 гола и 17 асистенции в редовния сезон. С негова помощ Интер Маями завърши на второ място в Източната конференция с актив от 60 точки, но в решителните моменти отборът не успя да отговори на очакванията.

Това е вторият път в последните три сезона, в който Интер Маями е елиминиран още на старта на плейофите. През 2024 г. тимът бе изненадващо отстранен от Атланта Юнайтед. Година по-късно Меси и компания стигнаха до историческа първа титла в историята на клуба след победа над Ванкувър на финала.

Сега обаче отборът отново се сбогува с надеждите си за трофей още на първото препятствие.

Дир.бг