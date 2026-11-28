Хандбалният тим на „Шумен 61“ записа втора поредна убедителна победа в елитното първенство при мъжете. След успеха в Добрич, днес шуменци взеха нови две точки. В мач от 8 кръг на шампионата при гостуването си на „Осъм“ в Ловеч шуменският състав спечели с 33:18.

Селекцията на Костадин Семерджиев игра много добре в защита и до голяма степен изкова победата си още в първото полувреме. Ден имаха и вратарите Хасан Хасанов и Ангел Ангелов, които улесниха съотборниците си в нападение.

„Шумен“ взе преднина от три гола в първите минути на срещата. Домакините изравниха за 3:3, като това бе и единственото равенство в мача. След това „Шумен“ поведе в резултата и не изтърва предимството си до края.

На полувремето домакините губеха с 9 гола – 9:18. През втората част „Шумен“ увеличи още преднината си, като разликата в головете достигна до 15 десетина минути преди края на двубоя, което означаваше сигурна победа за „Шумен“, която бе четвърта за отбора.

В следващия, последен кръг от есенния дял на първенството „Шумен“ ще играе с „Фрегата“ в Бургас.

ШУМ.БГ