Сняг вали в почти цялата страна. Намалена е видимостта по основни пътища, съобщи за БНР Ралица Радева от Националния координационен център по безопасност на движението.

"Силен снеговалеж ще има на АМ "Хемус" в участъка от Витиния до тунел "Правешки ханове", както и по автомагистрала "Струма" между тунел "Мало Бучино" и тунел "Люлин". Ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 тона е въведено за прохода Троян - Кърнаре", каза Ралица Радева.

"Преди да потеглите, проверете прогнозата за времето и актуалната пътна обстановка. Уверете се, че автомобилът ви е технически изправен, оборудване със зимни гуми, зареден с достатъчно гориво и зимна течност за чистачки. Носете вериги за сняг, които да монтирате при необходимост. По време на движение намалете скоростта, особено с участъци с намалена видимост, поради снеговалеж и мъгла. Увеличете дистанцията. Не предприемайте рискови изпреварвания, не шофирайте уморени и разсеяни. Поставяйте предпазните колани. Изисквайте това и от пътниците в автомобила ви", посочи Ралица Радева от Националния координационен център по безопасност на движението.

Община Царево активира BG-Alert заради очаквано влошаване на времето

Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert във връзка с очакваното усложняване на метеорологичната обстановка в района, съобщиха от общинската администрация. Жителите, особено в крайбрежните райони, са предупредени за предстоящото усилване на вятъра и силното морско вълнение. Общинската администрация призова хората да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и местата в близост до дървета.

През нощта срещу неделя се очаква значително усилване на вятъра и морското вълнение. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в районите на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново. От общината призоваха водачите да се движат с повишено внимание и гражданите да спазват препоръките за безопасност.

В съседната община Приморско кметът Иван Гайков съобщи, че се наблюдава леко покачване на морското вълнение. Ситуацията се следи по крайбрежието и в останалите части на общината. Към момента няма необходимост от активиране на системата BG-Alert, но при влошаване на обстановката тя ще бъде задействана, а жителите ще бъдат своевременно информирани, каза кметът.

От Националния институт по метеорология и хидрология прогнозираха, че през нощта срещу неделя времето ще се задържи облачно и дъждовно. В южните райони се очакват значителни количества валежи, а вятърът ще се усилва от север и североизток. Очакваните пориви могат да достигнат 115 км/ч, а количествата на валежите в района на Царево да бъдат между 35 л и 65 литра на квадратен метър за 24 часа.

Движението по пътя Плевен - Ловеч се осъществява в едната лента заради пътен инцидент

Движението по пътя Плевен - Ловеч се осъществява в едната пътна лента заради лек пътен инцидент. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Ловеч Габриела Тодорова.

Пътнотранспортното произшествие е станало между 26-ия и 28-ия километър след разклона за село Слатина, община Ловеч. Работи лентата от Плевен за Ловеч.

Пострадали няма, чака се техника да отмести едното превозно средство. Когато това стане, за минути движението ще бъде спряно изцяло, уточни Тодорова. След изтеглянето на превозното средство движението ще бъде възстановено.

По последна информация пътищата в Ловешка област са проходими при зимни условия, каза още говорителят на ОДМВР.

Движението през Троянския проход е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона заради обилен снеговалеж.

Във Великотърновска област 75 машини и 13 опорни пункта са ангажирани със зимното почистване и опесъчаване, няма затворени пътища, съобщиха от Областната администрация.

На пунктовете е осигурен 24-часов режим на дежурство със служители, които следят за метеорологичната обстановка и подават информация във връзка с усложнената зимна обстановка в област Велико Търново.

Към момента няма данни за затворени пътища и въведени ограничения. Проходът на Републиката е отворен за движение и не е ограничен за леки и лекотоварни автомобили. От пътното управление предупредиха, че неподготвени тежкотоварни автомобили създават условия и предпоставки за инциденти. Няма селища без ток и вода.

Сняг вали на територията на цялата област, снежната покривка не е голяма, но с падането на температурите във вечерните часове се очакват заледявания, казаха от Областната дирекция на полицията.

От общинските ръководства в областта призоваха гражданите да разчистят уличните платна, така че да не възпрепятстват с автомобилите си снегопочистването в следващите часове и през утрешния ден.

Обилен снеговалеж започна в Русе след продължителен дъжд

Обилен снеговалеж започна в Русе след продължителен дъжд. Снежната покривка в града вече е около 3 сантиметра, а видимостта е намалена до 600 метра заради снеговалежа. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. Към момента няма данни за пътни инциденти и проблеми, свързани с атмосферните условия, съобщи областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров.

За изминалото денонощие в Русе до 7:16 часа тази сутрин са измерени 9,9 литра дъжд на квадратен метър. След това до ранния следобед количеството на валежите е още 8,3 литра на квадратен метър. Това отбелязаха хидромотеоролозите, като уточниха, че след 11:00 часа дъждът се смесва със сняг, а от 13:10 ч. започва да вали само сняг. Това е довело и до намаляването на видимостта.

Вятърът е от изток - североизток. Между 10:05 и 12:10 часа скоростта му е достигала 14-18 метра в секунда с пулсации, а към момента е до 12 метра в секунда. Температурата е 0,3 градуса.

Хидрометеоролозите отчетоха, че падналите валежи още преди тези през последното денонощие са надвишили средномесечната норма.

Очаква се валежите да спрат през нощта и в ранните часове на утрешния ден.

В Габрово започна снегопочистване и опесъчаване на главните и второстепенните улици, на прохода Шипка вали сняг

Снегопочистване и опесъчаване започна на главните и второстепенни улици в Габрово, съобщиха от Община Габрово във фейсбук страницата си. Цялата налична техника на Общинското предприятие "Благоустрояване" работи на терен. В областния град вече има натрупана снежна покривка.

От Областна администрация - Габрово съобщиха, че към момента няма данни за усложнена обстановка на територията на областта. Снегопочистваща техника работи на терен по републиканската пътна мрежа.

В Трявна се е образувала снежна покривка, но към момента няма данни за инциденти, проблеми, непроходими пътища, съобщиха от Община Трявна.

От Областното пътно управление съобщиха за БТА, че на прохода Шипка от северната страна видимостта е намалена поради мъгла до 70 метра. Пътят е заснежен, но обработен, а снежната покривка е около 7 см. От северната страна на прохода вали сняг. Движението е нормално при зимни условия.

Габрово е една от областите, за които е обявен червен код за лошо време, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението на метеоролозите е за значителни валежи. От НИМХ допълниха, че ще се образува снежна покривка, очакват се виелици и навявания.

Дир.бг