Втори влак по направлението София-Варна е аварирал, а движението по линията София-Мездра е блокирано и в двете посоки. Композицията чупи работен токоснемател и не може да продължи по маршрута си, съобщава bTV.

Тя е трябвало да се размине с бързия влак № 2627 от София за Варна, който по-рано остана блокиран край гара Елисейна заради паднали дървета и натрупан сняг по железния път. За отстраняването на повредата на втория влак на място е изпратен помощен локомотив на Националната компания “Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), който трябва да извърши превързване на контактната мрежа. След това пътниците от авариралата композиция ще бъдат превозени с дизелов локомотив.

Над 7 часа на студено

По информация на НКЖИ движението в участъка Елисейна–Мездра е било преустановено от 3 ч. през нощта и е възстановено в 8:45 ч. Два екипа на компанията са работили през цялата нощ, за да разчистят железния път и контактната мрежа от паднали дървета и натрупан сняг.

Бързият влак София-Варна е престоявал на гара Елисейна повече от седем часа. В него са пътували около 200 души, сред които малки деца и възрастни хора. Пътниците разказаха, че са останали без достатъчно информация кога ще продължат пътуването си, както и без храна и вода.

От НКЖИ обаче отрекоха да е имало бедстващи пътници. Представител на компанията заяви, че хората са останали във вагоните, където е имало отопление, осигурено от локомотива.

“Искам да подчертая, че пътниците бяха във влака. Във влака имаше подадено напрежение от локомотива, съответно имаше и подадено отопление“, заяви той.

От НКЖИ казаха, че на гарата е имало питейна вода, а по време на разговора се организирало осигуряването на топли напитки и храна.

Това се разминава с разказите на пътниците, които твърдят, че са прекарали часове без отопление и вода. На въпрос за техните сигнали представителят на НКЖИ отново подчерта: “Отопление е имало във влака“, като допълни, че “в гарата също е имало питейна вода“.

От компанията определиха участъка Елисейна-Мездра като най-критичния в страната през нощта.

Екипите работели през нощта

“Два екипа там работеха цяла нощ, за да могат да разчистят габарита и да осигурят движението на влака“, обясни представителят на НКЖИ.

Заради усложнената зимна обстановка има и други прекъсвания на железопътното движение. Временно е спряно движението в участъка между Ботев и Калофер заради паднало дърво. Екипи разчистват трасето, за да може бързият влак от Бургас за София да продължи пътя си. Проблеми има и в междугарието Оризово–Свобода, където също са паднали множество дървета.

Според НКЖИ продължителният снеговалеж и силният вятър събарят дървета извън сервитута на железопътната инфраструктура, които падат върху контактната мрежа и релсовия път.

“Няма апокалипсис. На релсите просто снегът, непрестанният снеговалеж, силният вятър съответно събаря дървета, които са извън нашия сервитут. Съответно те падат върху контактната мрежа и върху железния път“, заяви представителят на компанията.

Той призна, че има затруднения с персонала, но увери, че екипите работят денонощно за възстановяване на движението.

“Имаме затруднения с персонала, с хората, но в крайна сметка правим необходимото денонощно да осигуряваме свободно движение на влаковете“, посочи той.

Въпреки работата на екипите по гарите има влакове със закъснения от над 300 минути, а част от композициите са отменени заради усложнената зимна обстановка.

Днес.бг