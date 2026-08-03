Камион е паднал от мост на магистрала "Струма", след като е скъсал мантинелата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал в участъка при втория тунел между София и Перник малко след 16 часа.

На място има екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

От кадри от местопроизшествието, публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София", се вижда, че товарът на тежкотоварния автомобил е разпилян, а кабината е смачкана.

Към момента няма информация за състоянието на шофьора, нито за причините за тежката катастрофа, допълни говорителят на ОД на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Водачът на превозното средство е транспортиран в болнично заведение.

Движението по магистралата не е засегнато.

На 25 юни камион цистерна скъса мантинелите и удари лек автомобил в насрещното платно на магистрала "Струма" в района на село Мало Бучино. Шофьорът на колата пострада.

На 28 юли пък 8 души бяха ранени при верижен сблъсък на аутобана при разклона за село Бобошево.

dir.bg