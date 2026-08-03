305 стари отоплителни уреда са демонтирани и изнесени от домакинствата. В домовете вече са монтирани общо 633 нови климатика, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Безплатната подмяна на старите отоплителни уреди с нови е по проекта „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Той се изпълнява по програма „Околна среда“ на ЕС и е на обща стойност 36 618 994 лв.

От 10 август 2026 г. по график продължава демонтажът на старите отоплителни уреди, а от 17 август 2026 г. стартира и монтажът на новите климатици, допълниха от пресцентъра на кметството.

Дейностите се извършват по реда на подадените заявления. На този етап приоритетно ще бъдат обслужвани домакинствата, избрали отопление с климатици, с цел през летния период да бъде постигнат максимален напредък при монтажа на този тип уреди.

Приемът на заявления за участие в проекта продължава. Документи могат да се подават в двата офиса в кв. „Гривица“, ул. „Генерал Скобелев“ № 6, и в административната сграда „Общински пазари“. Обработката на заявленията и сключването на договорите се извършват в централния офис на ул. „Съединение“ № 71, ет. 2, офис 10.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889 499 502 или на електронен адрес: panov_shumen@abv.bg.

ШУМ.БГ