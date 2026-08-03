305 стари отоплителни уреда са демонтирани и изнесени от домакинствата. В домовете вече са монтирани общо 633 нови климатика, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.
Безплатната подмяна на старите отоплителни уреди с нови е по проекта „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Той се изпълнява по програма „Околна среда“ на ЕС и е на обща стойност 36 618 994 лв.
От 10 август 2026 г. по график продължава демонтажът на старите отоплителни уреди, а от 17 август 2026 г. стартира и монтажът на новите климатици, допълниха от пресцентъра на кметството.
Дейностите се извършват по реда на подадените заявления. На този етап приоритетно ще бъдат обслужвани домакинствата, избрали отопление с климатици, с цел през летния период да бъде постигнат максимален напредък при монтажа на този тип уреди.
Приемът на заявления за участие в проекта продължава. Документи могат да се подават в двата офиса в кв. „Гривица“, ул. „Генерал Скобелев“ № 6, и в административната сграда „Общински пазари“. Обработката на заявленията и сключването на договорите се извършват в централния офис на ул. „Съединение“ № 71, ет. 2, офис 10.
Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889 499 502 или на електронен адрес: panov_shumen@abv.bg.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Пишете къде са поставени климатиците , защото наближава есента и зимата , не можем да проветряваме нощно време около хотел Шумен и пл. Оборище .
Анонимен
Каквъ е тос чистия въздух.целия град е запрашен от ремонтите ви навсякъде
Анонимен
Е някога е бил по чист въздуха.
Анонимен
Какъв проект за чист въздух или за икономия на ток? Знаете ли какво излъчват климатиците в атмосферата и че допълнително я замърсяват и увеличават топлинния ефект. Да не говорим за разхода на ел.енергия...
Анонимен
Това е един много скъп проект и не знам кой има изгода от него, освен производителите и продавачи на климатиици. Нищо екологично няма в тях, нищо че изглеждат много прилично.
Анонимен
Закупени на 4 пъти по-висока цена, както стана ясно на сесията. Разлика 1,3 милиона евро далавера.
Анонимен
Реално са "климатици" за 200 евро на Сънсистем и идват с контейнери от Китай. Даже никой не им знае марката:)
Анонимен
Дали тока за климатиците,ще се плаща,по проекта,за чист въздух,ако не,ще си остана,с кюмбето,хем по - топло,и евтино.
Анонимен
Познавам семейство, от 2 души,гонещи 80г./ не че има значение възрастта/,които са се " оправили" срещу 2 кюмбета и се хвалят с 6 климатика - 3 в града и 3 на село. Ако това е нормално, здраве да е.