Гръцкият шампион АЕК Атина ще е последното препятствие за Левски преди основната фаза на Шампионска лига.

Това отреди тегленият жребий за плейофната фаза на турнира, като за подобен дуел първо Левски ще трябва да отстрани казахстанския Кайрат.

Ако "сините" се справят с шампиона на Казахстан в третия квалификационен кръг, то първият мач срещу АЕК ще е на 18 или 19 август в София, а реваншът е на 25 или 26 август в Атина.

АЕК спечели титлата на Гърция и стартира директно от плейофната фаза, като за разлика от Левски нямаше нужда от елиминирането на три опонента, за да достигне до този етап.

Гръцкият шампион бе сред възможно най-тежките опоненти в жребия, но предвид факта, че двойката Левски - Кайрат бе сред непоставените, то леки варианти на практика нямаше.

Плейофната фаза на Шампионска лига е последното стъпало преди същинската фаза на турнира, а дори да достигне до мачове с АЕК и да отпадне, то Левски ще има сигурно участие в турнира Лига Европа.

До момента АЕК и Левски никога не са играли един срещу друг, но "сините" имат положителен баланс срещу гръцки опоненти, като само преди четири години отстраниха ПАОК в ролята на аутсайдер.

Това ще е потенциален трети дуел за Левски срещу балкански първенец този сезон, след като "сините" вече отстраниха босненския Борац (Баня Лука)и румънския Университатя (Крайова)

Ето и всички двойки за плейофната фаза:

ЛЕВСКИ/ Кайрат - АЕК Атина

Селтик - ЛАСК Линц

Динамо Загреб/Кауно Жалгирис - Викинг

Мялби/Слован Братислава - Арарат Армения/Целие

Апоел Беер Шева/Цървена Звезда - Орхус/Сабах

Нешампионски поток:

Фенербахче/Щурм Грац - Спарта Прага/Лион

Олимпиакос/НЕК Ниймеген - Унион Сен Жилио/Бодьо

Дир.бг