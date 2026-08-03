След края на активния летен сезон ще започне основният ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход, а ремонтът на самия проход трябва да приключи до края на годината. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков днес в Каблешково при инспекция на готовността за започване на строителните дейности.

"Веднага след като приключи летният сезон, може би в края на сезона, началото на есента, започва основният ремонт с разрешение за строеж и всички необходими документи на пътя от Бургас до Дюлинския проход", заяви министърът, цитиран от БТА.

По думите му само през последните два месеца са били приключени забавени административни процедури, довършено е проектирането и е издадено разрешение за строеж. "Успяхме да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и да осигурим всички необходими документи", каза още той.

Министърът припомни, че проектът е възложен още през 2023 г., но реалното му изпълнение е било забавено с години. "Три години да се прави проект - няма какво повече да кажа", коментира той.

Според Шишков състоянието на трасето е сред основните причини за общественото недоволство в региона. "Тези пътища са в ужасно състояние. Особено през летния сезон те са изключително натоварени и това отдавна мина границата на безобразието", заяви министърът.

Той уточни, че по договора срокът за изпълнение на ремонта е около година и половина, но министерството ще търси възможност той да бъде съкратен. "Ще направим абсолютно всичко възможно максимално бързо това да се случи", каза Шишков.

По думите му в момента се анализира организацията на движението по време на строителството. Обсъжда се възможността в определени участъци пътят да бъде затварян изцяло, ако това позволи ремонтът да бъде извършен по-бързо и по-качествено. Целта е да бъдат избрани такива обходни маршрути, които да създадат възможно най-малко неудобства за пътуващите. Една от целите на днешното му посещение е изготвяне на подробен анализ за възможните обходни пътища, допълни той.

На въпрос дали ремонтът ще приключи преди следващия летен сезон министърът беше категоричен, че ремонтът на Дюлинския проход ще бъде завършен до края на настоящата година. "До Нова година ще бъде готов", заяви той.

Шишков обясни, че забавянето на ремонта на прохода се дължи на необходимостта от преработване на проекта и издаване на ново разрешение за строеж. "Заради едни кабели и една преработка на проекта Дюлинският проход беше затворен две години", каза министърът, като показа пред журналистите издаденото разрешение за строеж.

По отношение на отсечката между Дюлино и Гюльовца министърът каза, че проектът все още се довършва. След приключване на проектирането и издаването на разрешение за строеж се очаква строителството да започне през следващата година. "Всеки, който има съмнение дали трябва да се ремонтира този път, предлагам да мине по него", коментира той и добави, че отсечката също е сред приоритетните за ремонт.

В отговор на въпрос за пътя Приморско-Царево и бъдещото развитие на пътната инфраструктура по Южното Черноморие Шишков заяви, че държавата все още няма готови проекти за редица стратегически пътища. По думите му амбицията остава изграждането на автомагистрала "Черно море" от границата с Румъния до Малко Търново, но ще са необходими около година и половина до две години, за да бъдат изготвени необходимите проекти. Шишков допълни, че по-късно днес му предстои да посети и КПП "Малко Търново".

Той посочи още, че част от бъдещите инфраструктурни обекти вероятно ще бъдат реализирани чрез концесии, тъй като финансовите възможности на държавата са ограничени. "Тогава ще спрат да се задават въпросите кой получи поръчката, има ли или няма откраднат асфалт. Тогава нещата ще се случат така, както ние всички заслужаваме да ни се случат още отпреди 15 - 20 години в България", коментира Шишков.

В края на посещението си министърът съобщи, че ще проведе работна среща с кметовете на общините в област Бургас, на която ще бъдат обсъдени всички проблемни участъци от републиканската пътна мрежа в региона.

В отговор на въпрос за протеста на жители на село Светлина по-рано днес по повод състоянието на пътя между Средец и Ямбол министърът заяви, че трасето вече има одобрено задание за текущ ремонт, като се очаква до около месец да започнат частични ремонтни дейности. Министърът уточни още, че по част от отсечката вече е извършен ремонт през май тази година.

Дир.бг