С изпълнение на цигуларя Свет Радославов тази вечер в градинката пред НЧ „Добри Войников-1856“ бе даден стартът на четвъртото издание на фестивала „Лято Арт“. В дните до 7 август там ще се изявят редица таланти в сферата на музиката, поезията, театъра и изобразителното изкуство.

На откриването гост бе кметът на община Шумен Христо Христов, който се обърна с приветствие към изпълнителите и публиката. „Лято арт“ е фестивал, който съумява да се превърне в една от най-младите прекрасни традиции на нашия град. Това е така, защото този фестивал дава възможност за няколко дни Шумен - нашия град, да бъде сцена на изпълнителите в областта на поезията, на музиката, на художественото творчество. И, разбира се, дава възможност на всички тези творци да изявят своя талант, а на нас - публиката, да се докоснем до силата на културата, която в действителност прави хората духовно богати“, каза Христов.

Фестивалът продължи с изненада, подготвена от един от спонсорите му – общинския съветник Владимир Йолов. Той връчи на организаторите винилова плоча със запис на специално записаната за „Лято Арт“ едноименна песен, която бе изпълнена и на живо от талантливата млада певица Божана Иванова. Автор на текста е Иван Ненков, а композитор Нивелин Мирков. Песента ще стане химн на тазгодишното издание на фестивала и ще се изпълнява във всеки от дните му.

„Културата е жива, когато оставяме след себе си нещо, което обединява хората и се предава във времето. Надявам се тази песен да се превърне в неразделна част от Фестивала и да звучи още дълги години“, каза Владимир Йолов.

Испански сюити прозвучаха в изпълнение на дуото Рая Радушева (флейта) и Найден Дойнов (китара). На сцената излезе и поетесата и преводачка Аксиния Михайлова.

Утре от 19,00 часа на същото място ще се изявят бандонеонистът Живко Пенчев и шуменката Анна Миткова (укулеле). На 5 август от 18,00 ч. в изложбената зала на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще бъде открита обща изложба на творци от Дружеството на шуменските художници под мотото „Топли нюанси“. Експозицията ще остане до 13 август. От 19,00 ч. в Английския двор на библиотеката концерт ще изнесе акордеонистът Исус Ангелов. На 6 август гост ще бъде комикът и шоумен Димитър Туджаров – Шкумбата. Фестивалът ще завърши в петък с джаз концерт на певицата Джорджия Павлова и акордеониста Илко Градев.

ШУМ.БГ