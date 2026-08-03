УЕФА обяви наказанието на съперника на ЦСКА в евротурнирите - Макаби Тел Авив, след мача на израелците срещу Шериф Тираспол във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Макаби бе наказан да плати глоба в размер на 40 000 евро и да играе следващото си домакинство в евротурнирите при закрити врата.

Това домакинство на Макаби е именно срещу ЦСКА, което означава, че израелците няма да имат свои фенове в мача между двата отбора в Батуми (Грузия), който е в четвъртък (6 август) от 19:00 часа българско време. Това автоматично означава също, че на трибуните няма да бъдат допускани и привърженици на ЦСКА.

Ето какво гласи решението на УЕФА за мача на Макаби срещу Шериф:

"Мач: Макаби Тел Авив - Шериф Тираспол (1:0), 30.07.2026 г., Лига Европа на УЕФА 2026/2027 г.

Обвинения срещу Макаби Тел Авив

Използване на пиротехника или други предмети, чл. 16, ал. 2, буква "в" от Дисциплинарния правилник (DR)

Решение:

Апелативният орган (AB) реши:

Да наложи глоба на Макаби Тел Авив в размер на 40 000 евро и да задължи клуба да изиграе следващия си един (1) мач от клубните турнири на УЕФА като домакин при закрити врата поради използването на пиротехника".

Дир.бг