Джей Клейтън днес положи клетва като ръководител на Националното разузнаване на САЩ. Това съобщиха от канцеларията на директора, ръководещ 18 американски разузнавателни агенции, включително ЦРУ, АНС и военното разузнаване.

За разлика от много свои предшественици, Клейтън няма кариера в ЦРУ или друга разузнавателна служба. Основният му опит е във финансовото право и прокуратурата.

Той поема поста, след като през май дотогавашната ръководителка на Националното разузнаване Тълси Габард подаде оставка след мандат, белязан от конфликти с демократите в Конгреса. Опозицията я обвини, че подкрепя политическата програма на президента на САЩ Доналд Тръмп и разпространява опровергани твърдения относно изборите.

Новият шеф на американското разузнаване е роден през 1966 г. Завършва право в University of Pennsylvania Carey Law School, а преди това учи инженерство и икономика. Джей Клейтън дълги години работи като корпоративен адвокат, специализиран в сливания, придобивания и финансово право.

От 2025 година досега той беше федерален прокурор за Южния окръг в Ню Йорк. Като обвинител той ръководеше разследвания по дела, свързани с санкции, международни финансови схеми и националната сигурност.

Републиканците в Сената миналата седмица одобриха номинацията му за ръководител на разузнавателната общност въпреки съпротивата на демократите.

Дир.бг