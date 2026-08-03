Датската принцеса Изабела започна днес военната си служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

С широка усмивка и с раница на гърба 19-годишната принцеса пристигна в казармите "Антворсков" в град Слагелсе, където 11 месеца ще служи в Гвардейския хусарски полк.

Според информационната агенция "Рицау" днес 1600 младежи в Дания са започнали нова, удължена основна военна служба.

Дания наскоро удължи основната военна служба от четири на 11 месеца заради променящата се ситуация със сигурността в Европа.

Копенхаген въведе също така задължителна военна служба за жени на възраст на и над 18 години, въпреки че продължава да призовава само част от всяка възрастова група.

Това означава, че Изабела - второто по възраст дете на крал Фредерик Десети и кралица Мери, е сред първите жени, които започват удължената основна военна служба.

Датските медии, позовавайки се на кралския двор, съобщиха, че Изабела ще се откаже от всякакво възнаграждение по време на службата си.

Братът на Изабела, престолонаследникът Кристиан, също е завършил военната си служба в Слагелсе.

Членовете на датското кралско семейство по традиция прекарват част от живота си във въоръжените сили - практика, която се спазва и в други европейски монархии.

Наскоро испанската престолонаследничка Леонор завърши военното си обучение.

Дир.бг