Пореден товарен кораб е бил ударен от "неидентифициран снаряд" в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от ДПА.

Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, а се съобщава, че властите разследват случая. В същия район ден по-рано беше съобщено за експлозия край танкер.

Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни и добави, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", каза той и повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Иран.

По-рано, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

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