6-годишното момиче, което бе нахапано почти до смърт от куче от породата "Кане корсо" в казанлъшкото село Кънчево, ще бъде транспортирано за лечение в болница в Пловдив.

Първоначално детето бе прието по спешност в Университетската болница в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 18 часа.

Сигналът е подаден от собственика на кучето, който не е бил свидетел на инцидента.

Кметът на Кънчево Стойно Стойнов разказа пред БНР, че детето, заедно с баща си, е било на гости в двора на свои близки, когато кучето е прескочило заграждението, в което се е намирало и е нападнало момиченцето.

Нападението от голямото животно е било толково свирепо, че лицето на детето е обезобразено.

Кучето се казва Хектор и е на 8 г. Досега не е хапало други хора.

На място са изпратени екипи на полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Извършва се оглед. Образувано е досъдебно производство.

Предстои да се изясни как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.

dir.bg