6-годишното момиче, което бе нахапано почти до смърт от куче от породата "Кане корсо" в казанлъшкото село Кънчево, ще бъде транспортирано за лечение в болница в Пловдив.
Първоначално детето бе прието по спешност в Университетската болница в Стара Загора.
Инцидентът е станал около 18 часа.
Сигналът е подаден от собственика на кучето, който не е бил свидетел на инцидента.
Кметът на Кънчево Стойно Стойнов разказа пред БНР, че детето, заедно с баща си, е било на гости в двора на свои близки, когато кучето е прескочило заграждението, в което се е намирало и е нападнало момиченцето.
Нападението от голямото животно е било толково свирепо, че лицето на детето е обезобразено.
Кучето се казва Хектор и е на 8 г. Досега не е хапало други хора.
На място са изпратени екипи на полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Извършва се оглед. Образувано е досъдебно производство.
Предстои да се изясни как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.
dir.bg
Коментари
любител на животните
не са виновни животните тъпацииииии , потрошете костите на собственикът му да лежи в гипсово корито шест месеца да се храни през сламка да като е жив да видим следващият път как ще постъпва , всичко друго са празни приказки за една седмица до като всичко отшуми
Анонимен
Защо стръвното куче още не е евтаназирано?
Анонимен
Капитализма донесе модата да се отглеждат агресивни породи кучета,като питбули използвани за боеве между кучета,а сега и други.
Анонимен
Такива породи не трябва да се допускат да се отглеждат,не било виновно кучето,по списък да ги няма, държавата да се намеси, спешно, колко такива случаи станаха!?
Анонимен
Няма какво да се умува.На хайтата да и теглят куршума.Задължително.На стопанина, един хубав бой от роднините на детето.