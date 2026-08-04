Пратеникът за Газа на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп Николай Младенов се е срещнал вчера с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и неговия екип.

Според изявление на съвета, срещата е била "конструктивна и подробна".

"Целта е ясна и не е под въпрос: пълното извеждане от експлоатация на оръжия в ивицата и преходът от управление с оръжие към гражданско управление. Постигането ѝ ще бъде процес. И този процес ще бъде определен в следващия етап от работата", се казва в изявлението.

В него се подчертава още, че "противно на неточните съобщения", изтеглянето на израелските отбранителни сили отвъд жълтата линия ще се осъществи едва след завършване на извеждането от експлоатация от "Хамас" на леките оръжия, тежките оръжия и тунелите и продължаващият напредък към пълното прилагане зависи от изпълнението на задълженията на всяка страна.

Според двама източници на Асошиейтед прес, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка "Хамас", обявено от Тръмп миналия четвъртък.

След оповестяването на споразумението обаче Израел обяви, че има "сериозни опасения по отношение на сигурността" и засили ударите в Газа. При тях в нощта на събота срещу неделя бяха убити 17 души по данни на местните здравни власти. В понеделник нямаше регистрирани израелски удари в ивицата.

От своя страна палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава.

Междувременно Катар, Египет и Турция, стани посредници в усилията за разрешаване на конфликта в Близкия изток, осъдиха израелските удари в ивицата Газа и заявиха, че те подкопават напредъка към спиране на огъня, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В съвместно изявление в понеделник трите страни изразиха "категорично осъждане и отхвърляне на продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа". Те определиха ударите срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура и свързаните с тях цивилни жертви като "грубо нарушение" на международното право и на международното хуманитарно право.

"Посредниците подчертават необходимостта Израел да се съобразява със задълженията си по силата на международното право и изцяло да спазва ангажиментите си по споразумението за примирие", се казва в документа.

В него действията на Израел са окачествени като нарушение на споразумението за примирие, което подкопава усилията за прилагане на втория му етап.

Според палестински източници при израелски удари срещу Газа през уикенда са загинали 17 души.

Израел твърди, че цел на ударите му са били високопоставени командири на палестинската групировка "Хамас".

Спирането на огъня в Газа беше договорено през октомври миналата година, но сблъсъците и въздушните удари продължават спорадично. Израел все още контролира над половината от територията на ивицата.

dir.bg