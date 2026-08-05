Средната цена на земеделската земя в Шуменска област е намаляла с над 16% през 2025 г. Пазарът отбелязва осезаемо охлаждане, като спад се отчита и в други области на Североизточна България, показват данните на Националния статистически институт /НСИ/.

През миналата година средната цена на сделките със земеделска земя в Шуменско е 839 евро за декар, докато година по-рано е била 1002 евро. Това е намаление със 163 евро на декар, или 16,3%.

Въпреки спада, цените в областта остават над средните за страната. Средната цена на сделките със земеделска земя в България през 2025 г. е 750 евро на декар, което е с 2,8% по-малко спрямо предходната година.

На общинско ниво в област Шумен най-висока средна цена на сделките през 2025 г. е отчетена във Велики Преслав – 1004 евро на декар, следвана от Върбица – 977 евро, Каспичан – 976 евро, Каолиново – 971 евро и Хитрино – 955 евро. Най-ниски са цените във Венец – 396 евро, Смядово – 475 евро и община Шумен – 790 евро на декар.

Сред областите в Североизточна България най-скъпа остава земеделската земя в Добрич – 1266 евро на декар. В Търговищко средната цена е 947 евро, а във Варненско – 875 евро.

ШУМ.БГ