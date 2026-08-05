Турски шофьор е с охлузвания, след като загуби управление над колата си и се преобърна в насрещното на АМ "Марица", съобщават от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцидентът е станал на 4 август около 16:50 часа на 91-вия километър на аутобана, когато в посока ГКПП "Капитан Андреево" се е движил "Опел", управляван от 52-годишен водач. Той загубил управлението, блъснал се и огънал лявата мантинела по посоката си на движение, при което се е преобърнал по таван и е преминал в насрещното платно в посока София.

По информация на местната медия Haskovo.net колата е спряла на около 200 метра от мястото на удара в мантинелата. Според първоначалните обяснения на шофьора инцидентът е предизвикан от внезапно спукване на гума. Бил е с предпазен колан, отворили са се и въздушните възглавници.

Медиците са обработили раните му на място, като шофьорът е отказал хоспитализация. Пробата му за алкохол е отрицателна.

На 26 юли два автомобила се сблъскаха при застигане на АМ "Марица", като в катастрофата загинаха трима души, а шестима други бяха ранени. Едната кола застигнала другата и я ударила отзад, след което автомобилите изхвърчали в крайпътно дере и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата.

В двата автомобила общо е имало 9 души - чужди граждани, живеещи в Западна Европа, които са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Двама възрастни и едно дете загинаха на място.

Дир.бг