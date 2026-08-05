Динамо Загреб може да се каже, че е сигурен участник в плейофите за основната фаза на Шампионска лига след убедителна победа над литовския шампион Кауно (Жалгирис).

Хърватите спечелиха с 5:0 на у дома и до голяма степен направиха реванша в Литва след седмица протоколен.

Пет различни голмайстори отбелязаха за Динамо и по този начин големият хърватски тим си осигури сблъсъци с норвежкия шампион Викинг в плейофите.

Не толкова цветущо е положението на френския гранд Лион. "Хлапетата" допуснаха обрат и загубиха с 1:2 гостуването си на Спарта Прага в чешката столица.

Автогол на Мартин Сухомел даде аванс на французите в края на първата част. В 63-ата минута Матей Ринес изравни за Спарта, а малко след това Корентен Толисо изпусна дузпа за гостите. Това се оказа фатално, защото само две минути по-късно Джон Меркадо вкара втори гол за чехите и той се оказа победен.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу Фенербахче или Щурм Грац в плейофите.

Отпадане грози и сръбския шампион Цървена Звезда, който отстъпи с 0:1 при гостуването си на израелския Апоел Беер Шева. В плейофа победителят от тази двойка ще играе с Аархус или Сабах.

Ето и другите резултати от вечерта:

Арарат (Армения) - Целе (Словения) 2:1

Мьолби (Швеция) - Слован Братислава (Словакия) 1:2

Олимпиакос (Гърция) - НЕК Ниймеген (Нидерландия) 0:0

Роял Юнион СЖ (Белгия) - Бодьо/Глимт (Норвегия) 3:3

Дир.бг