Тежко криминално престъпление разследват полицията и прокуратурата в Пловдив, след като 37-годишен мъж почина вследствие на брутален побой. Инцидентът се е разиграл вчера в подножието на Младежкия хълм в града.

Сигналът за намерения в безпомощно състояние мъж е подаден около 17:20 часа. Според първоначалната информация, на пострадалия се натъкнали родители, отиващи да вземат децата си от близка занималня. По тялото му е имало видими следи от тежко насилие. На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който го е транспортирал в болница.

Въпреки усилията на лекарите, мъжът е починал няколко часа по-късно, без да дойде в съзнание. Причината за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма, съчетана с множество вътрешни увреждания и фрактури.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство, което се провежда под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Полицейски екипи са извършили оглед на местопрестъплението, като продължават активните действия по издирване и установяване на извършителите. Към момента няма задържани лица.

По неофициална информация разследващите работят и по версия, според която жертвата е била примамена в парка от група тийнейджъри. Минувачи са чули викове, но предположили, че става въпрос за младежка свада. Мотивите за жестокото нападение все още се изясняват.

dir.bg