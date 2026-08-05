Руският президент Владимир Путин обяви мащабни рокади във висшето военно командване на страната, като назначи нови оперативни командири за фронта в Украйна, единен началник по логистиката и ръководител на новосъздаденото командване за война с дронове, съобщава The Moscow Times.

"Продължаваме да усъвършенстваме организационната структура на Министерството на отбраната, за да сме в крак с нуждите и поуките, извлечени от специалната военна операция", заяви Путин по време на среща в Кремъл.

Като част от реформата държавният глава назначи генерал-полковник Денис Лямин за ръководител на новосъздадените Войски за безпилотни системи на Руската федерация.

Путин преструктурира и командването на фронтовата линия в Източна и Южна Украйна. За нов командир на групировката войски "Център" бе назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, а генерал-лейтенант Пьотър Болгарев пое командването на групировка "Изток".

Руският президент определи задачата на групировка "Център" за превземане на цялата източна част на Донецка област като "критично важна и с висок залог". Същевременно той похвали групировка "Изток" за нейното "динамично и агресивно" напредване в южната част на Донецка и частично окупираната Запорожка област.

Междувременно бившият командир на "Център" генерал-полковник Валерий Солодчук бе издигнат до заместник-министър на отбраната. Той пое тиловото осигуряване и логистичните услуги, като под негово пряко командване се обединяват всички операции по снабдяване и транспорт на армията.

"Никой днес не разбира по-добре от какво се нуждаят нашите войски, войници и командири на терен от командирите на фронтовата линия и на оперативните групи като вас", обърна се Путин към Солодчук.

Новият зам.-министър е включен в списъка с издирвани лица от украинското военно разузнаване (ГУР), което го обвинява в извършване на военни престъпления по време на настъплението срещу Киев в началото на 2022 г.

Мащабните рокади идват на фона на най-голямата административна реформа в руското военно министерство от повече от десетилетие, предприета от министъра на отбраната Андрей Белоусов.

dir.bg