Милан и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт. За нас мачът е с историческо значение, макар и приятелски - в него се появи на терена и българският защитник Валери Владимиров, който влезе като резерва за Милан в 63-тата минута.

18-годишният юноша на Ботев Пловдив записа минути в срещата на двата колоса от Милано, след като от това лято е част от плановете на Рубен Аморим за първия тим на росонерите.

Федерико Димарко даде аванс на "нерадзурите" в 52-рата минута, а в 84-тата Кристофър Нкунку изравни от дузпа. Така футболистите на Кристиан Киву не успяха да надвият градския си съперник в осми пореден мач.

Преди началото на мача имаше специална програма, която започна с изпълнение на Nessun Dorma, продължи с кратко аборигенско представление и приключи с химните на Италия и Австралия. След това бе почетен легенда на Милан Франко Барези, който напусна този свят преди броени дни.

Двата тима запазиха минута мълчание, а пред тях беше положена фланелка с името на великия защитник и неговия номер 6. Всички играчи на "росонерите" носеха именно такава фланелка, а на трибуните имаше специална хореография. Също така през целия двубой на екрана на стадиона стоеше негова снимка как вдига трофея в Шампионската лига, а футболистите на Милан играха с черни ленти.

Интер поведе в 52-рата минута, когато Димарко се разписа с удар отблизо след асистенция на Барела.

В средата на полувремето Аморим предприе цели осем смени, пускайки в игра Лука Модрич, Рафаел Леао, дебютанта Гонсало Рамош и Владимиров.

В 83-тата минута резервата Нкунку си спечели дузпа след нарушение на влезлия от пейката Карлос Аугусто.

След това именно французинът реализира изравнителното попадение от бялата точка.

На Интер му предстои ново дерби в Пърт - този път срещу Ювентус в събота, а в същия ден Милан се изправя срещу Челси в Джакарта, Индонезия.

Владимиров вероятно ще запише минути и в тази среща.

dir.bg