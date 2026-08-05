Сметната палата образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, стана ясно от съобщение на институцията. Проверката започва по сигнала на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Решението за образуване на производството е взето след подадения на 31 юли т.г. сигнал на МВР-шефа, в който се твърди, че има несъответствие между декларираното имущество и доходи на публичното лице и фактическия му начин на живот.

Проверката ще обхване тригодишен период назад съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването ѝ е три месеца, като при фактическа или правна сложност може да бъде удължен. След приключването ѝ ще бъде взето мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси, предаде БТА.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението, пишат от Сметната палата.

Уточняват още, че производството е образувано съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Те предвиждат, че до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на новосформираната Комисия за противодействие на корупцията проверките на декларациите за имущество и интереси и производствата за установяване на конфликт на интереси се извършват по досегашния ред.

От институцията припомнят, че конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че е сезирал Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираните имущество и доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски и начина му на живот.

В кулоарите на парламента Демерджиев заяви, че множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Пеевски. По думите му проверката трябва да установи на какво основание са извършвани тези плащания, дали представляват форма на подаръци, които подлежат на деклариране, или са направени със средства на самия Пеевски.

dir.bg