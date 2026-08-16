Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че е спокойна за бъдещето на националния отбор, а целта пред момичетата е да бъдат в най-добра форма на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

България има две сребърни отличия до момента на Световното първенство във Франкфурт, след среброто на Стилияна Николова в многобоя и в отборната надпревара. Николова взе и квота за страната за Олимпиадата след две години.

Ансамбълът завърши на шесто място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди днес. Ева Брезалиева не успя да попадне във финала на многобоя или сред финалистките на отделните уреди.

Раева е водач на делегацията във Франкфурт и е плътно до тима през цялото време.

Dir.bg