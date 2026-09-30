Том Круз демонстрира обичайния си обаятелен стил на лондонската премиера на новия си филм "Дигър" тази седмица. Актьорът позира за снимки с принц Уилям и Кейт Мидълтън, като успя да разсмее обичайно сдържаната кралска двойка.

Докато Круз продължава мащабната си PR кампания около филма, надеждите му за "Оскар" за главната роля вече претърпяват сериозен спад, пише Page Six.

В "Дигър" Круз играе богат петролен магнат, който е принуден да поправи предизвикана от самия него глобална екологична катастрофа. Комедията е режисирана от четирикратния носител на "Оскар" Алехандро Г. Иняриту. Според източник от индустрията реакциите след прожекция за пресата в Лос Анджелис са били "в най-добрия случай противоречиви". След нея филмът започнал да губи позиции в прогнозите за наградите.

"Том все още е много обичан, но не мисля, че хората искат да го гледат с дебел костюм и грим. Те предпочитат да го виждат като екшън герой", твърди източникът.

Дебра Бирнбаум, редактор на платформата за прогнози за награди Gold Derby, също коментира представянето на Круз. По думите ѝ след отпадането на ембаргото за ревютата в социалните мрежи коефициентите му са се понижили както сред експертите, така и в общата класация.

Дир.бг