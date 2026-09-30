Футболната асоциация на Англия (ФА) повдигна обвинение на мениджъра на Фулъм Алваро Арбелоа заради коментарите му относно съдийството.

След равенството 1:1 с Манчестър Юнайтед в петия кръг на Висшата лига, специалистът заяви: "Съдиите не искат Манчестър Юнайтед да загуби - всички решения бяха в тяхна полза. Бяхме много близо до победата."

"Мениджърът на Фулъм се държеше непристойно, като направи изявления в интервю след мача, които внушаваха пристрастност или поставяха под въпрос почтеността на съдията", заявиха от ФА в сряда.

Алваро Арбелоа има срок до 1 октомври, за да отговори на обвинението.

Дир.бг