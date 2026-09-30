Предполагаемият физически извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил задържан, съобщи bTV.

По информация на телевизията заподозреният е арестуван днес в центъра на София - на бул. "Черни връх". БНТ информира, че той е задържан в неговия личен автомобил и вероятно е пътувал сам.

NOVA съобщава, че става дума за 51-годишен мъж с инициали С.М., който е бивш служител на Филипов и е работил в една от неговите транспортни фирми.

Мъжът е познат на МВР и има криминално досие. По информация на източници на "24 часа" именно той - Славчо Мегеров, е човекът, чиято снимка, направена от охранителни камери, беше разпространена по-рано през деня. На кадъра заподозреният е с качулка и суичър и е заснет в района на убийството в Пловдив.

Според "24 часа" Мегеров е лежал 11 години в затвора за убийство.

Извършват се процесуално-следствени действия.

Собственикът на една от най-големите български транспортни компании ПИМК и на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) бе убит около 1 часа тази нощ в имот, който притежава в кв. "Христо Смирненски" в Града под тепетата.

От МВР и прокуратурата дадоха брифинг, но не съобщиха никакви подробности за разстрела.

Единственото, което представителите на двете институции казаха, е, че се работи по всички възможни версии и се издирват свидетели.

Дир.бг