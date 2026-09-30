Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил идеята за облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на освобождаването на политически затворници, пише американското издание The Atlantic.

Според информация на автора на статията Саймън Шустер такава схема е предложена от специалния пратеник Джон Коул, който е постигнал освобождаването на около 500 политически затворници в Беларус в замяна на облекчаване на санкциите.

Успоредно с това Вашингтон и Минск са започнали да обсъждат мащабна сделка за закупуване на беларуски калий, за което президентът на САЩ обяви миналата седмица. Според Коул в тези преговори участва и Русия — поради европейските санкции износът на беларуски калий ще трябва да се осъществява през руска територия.

Планът на Коул по отношение на Москва е в ранен етап и е насочен към преодоляване на задънената улица в преговорите между Русия и САЩ, пише авторът. Владимир Путин ще има лесен начин да покаже добра воля и признаци на дипломатически напредък в отношенията с американците, без да спира ударите срещу Украйна, смята журналистът. В замяна на освобождаването на затворниците Вашингтон може да предложи на Кремъл облекчаване на санкциите и възобновяване на търговските сделки.

Коул счита, че такива споразумения допринасят за мира, тъй като "икономическите връзки обикновено водят до нормализация". Украйна не споделя този оптимизъм: президентът Володимир Зеленски е заяви пред Шустер, че ще направи всичко възможно, за да "блокира" всеки опит за отмяна на санкциите срещу Русия до края на войната.

Лидерката на беларуската опозиция Светлана Тихановская счита, че размяната на затворници срещу отмяна на санкциите може само да подтикне властите в Русия и Беларус да вземат още повече заложници: "Те винаги могат да арестуват още хора, докато Западът губи лостовете си за влияние върху тези режими, като отменя санкциите и сключва сделки".

Бившият главен редактор на "Новая газета" и лауреат на Нобеловата награда за мир Дмитрий Муратов пък е предложил на Коул да приложи беларуския опит в преговорите с Кремъл — той помолил Шустер да го запознае със специалния пратеник на президента на САЩ.

Коул вече разполага със списък на американци, намиращи се в руски затвори, които Вашингтон може да включи в бъдещи преговори. Заедно с Муратов той е съставил отделен списък на руски политически затворници, журналисти и други лица, осъдени за антивоенна позиция. Конкретни имена и възможни отстъпки от страна на САЩ засега не се разкриват.

След излизането на статията в The Atlantic последва реакция от Москва.

Кремъл не обсъжда с властите на САЩ идеята за облекчаване на санкциите срещу Русия в замяна на освобождаването на политически затворници, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков.

"В такъв контекст тази тема не е била обсъждана и не е могла да бъде обсъждана, защото ние категорично отричаме наличието на каквито и да било политически затворници и считаме, че подобно поставяне на въпроса е напълно неуместно", заяви представителят на Кремъл, цитиран от "Интерфакс".

В същото време Песков отбеляза: "Що се отнася до различните размени, които са се състояли досега, нашите специални служби продължават да поддържат редовни контакти по този въпрос".

Дир.бг