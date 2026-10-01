Силни морски бури в Егейско море в Гърция затвориха пристанищата Рафина и Лаврио за неопределено време, съобщава кореспондентът на БНР.

От Пирея се движат фериботи само към част от островите. Пътниците и стоките остават на пристанищата.

Силно засегнат от лошото време е остров Крит. Днес училищата там са затворени.

"Гражданска защита" изпраща съобщения по мобилните телефони на туристите да не влизат в морето до отминаване на бурят. Предупреждението е да не се използват надуваеми лодки и за избягват всички видове морски спорт.

Силните валежи в районите на Ханя и Ретимно ще продължат до неделя. Хората на приземните етажи да са внимателни, препоръчват властите.

На Крит са изпратени специалните части за борба с природните бедствия.

Има висока опасност за наводнения на остров Евбеа.

В Северната част на страната също започнаха продължителни дъждове, но без опасност от наводнения. Фермерите оттеглиха стадата от реките.

Призивите са хората да са внимателни, защото силен вятър може да изкорени дървета.

Екстремното време в Гърция ще продължи до неделя, но няма да засегне цялата страна, казаха метеоролозите.

Дир.бг