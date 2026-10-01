Един от основните спонсори на Манчестър Сити - авиокомпанията "Етихад Еъруейс", смята да предприеме съдебни действия срещу Висшата лига по футбол на Англия и критикува ръководството ѝ за начина, по който е подходило относно решението на независима комисия за финансовите нарушения на клуба.

Във вторник Висшата лига обяви, че от Сити са използвали измамни договори между 2009 и 2018 година, чрез които изкуствено са завишили приходите си с над 900 млн. паунда.

От "Етихад", който е основен спонсор на "гражданите" от 2009 година, заявиха, че "категорично отхвърлят всякакви разкрития, констатации или намеци", че е замесен в "неправомерни търговски договорености".

В изявление, авиокомпанията написа, че от първенството никога не са се свързвали или консултирали с нея по време на процеса на разследване, нито са дали възможност да бъде предоставена информация по въпроса, или да оспорят материали, които са могли да ѝ навредят.

"От "Етихад" сме дълбоко притеснени от начина, по който беше съобщен този случай публично. Липсата на яснота и прозрачност, заедно с избирателното съобщаване на информация, създаде негативни представи за "Етихад", въпреки че авиокомпанията не е назована в публикуваното решение", написаха от компанията, базирана в Абу Даби, цитирани от агенция Ройтерс.

Спонсорът на Манчестър Сити заяви, че подкрепя отбора напълно и ще потърси правни съвети относно наличните възможности за защита на интересите си.

Дир.бг