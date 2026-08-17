Шведският феномен в овчарския скок Арманд Дуплантис за четвърти пореден път е европейски шампион.

Едва ли е изненада за някого, но Дуплантис спечели златото на Европейското първенство в Бирмингам със скок от 6.15 метра.

Дуплантис се справи с тази височина още от първия си опит, а това бе и рекорд на европейските първенства.

Единственият останал негов конкурент на този етап бе гъркът Емануил Каралис, но той така и не успя да преодолее тези 6.15 метра. Той остана втори с преодолеми 6 метра.

След титлата големият въпрос бе дали Арманд Дуплантис ще атакува рекорда си от 6.31 метра, но шведът нямаше такова намерение и просто прие поздравленията и се окичи с четвъртото си поредно злато.

От дебюта си на Европейско първенство по лека атлетика през 2018-а, Арманд Дуплантис никога не е побеждаван.

На подиума с Дуплантис и Каралис се качи французина Баптис Тиери с успешен опит на 5.85 метра. Цели 30 сантиметра разлика с шампиона, което показва разликата между Мондо и всички останали.

Дир.бг