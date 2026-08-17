Френският хегемон ПСЖ пропусна шанса да прибави още един трофей съм колекцията си и загуби мача за Суперкупата на страната.

Парижани паднаха с 0:1 от Ланс в мача, противопоставил шампиона и носителя на Купата на страната.

За разлика от последните пет издания, когато мачът се играеше в Близкия изток, сега арена на срещата бе град Ланс, като "златисто-червените" се възползваха по отличен начин от ролята си на домакин и повалиха страшилището ПСЖ.

Всичко това означава, че парижани няма да успеят да приберат всички трофеи през кампанията, защото няколко дни след спечелването на Суперкупата на Европа, отборът се провали на домашната сцена.

Това е едва вторият случай в последните 14 години, в които Суперкупата на Франция отива в ръцете на различен от ПСЖ отбор.

Световният шампион с Франция Флориан Товен откри резултата в 32-ата минута, когато бе забравен на далечната греда и изведе Ланс напред в резултата.

Макар само няколко минути по-късно "златисто-червените" да останаха с човек по-малко заради директния червен картон на Килиян Антонио, до края на срещата нов гол не падна.

Дори в заключителните минути изнервеният Нуно Мендеш удари опонент, оставяйки и ПСЖ с десет души на терена, а за Ланс спечеленият трофей бе исторически.

Само три месеца, след като клубът спечели първата си Купа на Франция, сега Ланс триумфира и с първата си Суперкупа.

До момента отборът бе играл само веднъж в този двубой, през 1998-а, когато отново се изправиха срещу ПСЖ, но тогава бяха от губещата страна с резултат 0:1.

Дир.бг