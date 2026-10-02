Премиерът Румен Радев заяви от парламентарната трибуна, че няма установени данни за намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание за предприемането на дипломатически мерки срещу нея.

Повод за коментара му беше въпрос от депутата от "Възраждане" Коста Стоянов за действията на украинската посланичка по случая с незаконно построеното селище в местността "Баба Алино" край Варна.

"Обявяването на персона нон грата е драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни, безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма", каза Радев, цитиран от БНР.

Премиерът уточни, че единственото документално установено към момента е вербална нота на украинската посланичка до българските институции с искане за информация за украински гражданин, спрямо когото е била наложена принудителна административна мярка.

"Това е документалното, което е известно и мога да ви кажа, че по Виенската конвенция за дипломатическата служба това е нормална функция на всеки един дипломатически представител да търси, да иска информация за гражданите на своята страна, които пребивават в съответната държава. Няма към момента други данни и основания, с които да бъде пристъпено към мярката, за която вие споменавате", каза Радев в пленарната зала.

Министър-председателят обаче определи като сериозен въпрос обстоятелствата около отменена заповед на ДАНС за екстрадицията на Олег Невзоров по случая "Баба Алино".

По думите му заповедта е била издадена от тогавашния изпълняващ функциите председател на агенцията Деньо Денев, а около десет дни по-късно е отменена без съдебно решение.

По отношение на бизнесмена Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУБ и инвеститор в незаконния комплекс "Баба Алино", Радев посочи, че украинският гражданин е бил разпитан от българската прокуратура като свидетел. Радев очаква прокуратурата и службите да продължат работата по случая и да изяснят обстоятелствата около отменената заповед на ДАНС.

"Аз очаквам наистина службите да продължат и да се разбере най-сетне и това е ключовият момент. Защо, на какво основание изпълняващият функциите председател на ДАНС си отменя заповедта. Нямаме друг такъв случай. Това дава наистина основание да се мисли, да се предполага, че е възможно да е имало натиск, но документално от страна на това, което е заявила посланичката на Украйна, няма други основания. Ако трябва, викайте пак в комисии хора, които наистина тогава са били въвлечени в този случай", каза в заключение Румен Радев.

Dir.bg