Съюзът на арабските футболни асоциации (UAFA) изрази подкрепа към президента на ФИФА Джани Инфантино.

Това е новината, въпреки че тя бе напълно очаквана, след заседание на борда в Джеда, съобщава агенция "Ройтерс".

Още преди два месеца шест ръководители на арабски федерации, включително домакинът на Мондиал 2022 Катар и един от домакините на Световното първенство през 2030 година - Мароко, декларираха отделно подкрепата си за Инфантино.

Президентът на ФИФА е под огромен натиск в последните месеци, но ще се кандидатира за нов мандат на конгреса през март догодина.

В изявление, публикувано след 81-вото заседание на борда, UAFA, която представлява 22 арабски асоциации, приветства неотдавнашните усилия на ФИФА за засилване на сътрудничеството с национални, регионални и континентални футболни организации.

Ден по-рано швейцарската футболна асоциация стана поредната, която оттегли подкрепата си за кандидатурата на Инфантино за преизбиране. А това е силен удар по него - все пак самият Джани е швейцарец.

Но и тази федерация, както и реално всяка членка на УЕФА, иска промяна на поста.

Дир.бг