Паметникът на свободата на връх Шипка е станал опасен за падане на камъни и след ремонта ще бъде възстановен в абсолютно същия вид, заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпроси от депутата от "Възраждане" Ангел Янчев.

"Шипка не е в най-добро състояние, вие го знаете много добре", каза Радев.

Той посочи, че атмосферните условията на върха са изключително сурови, във фугите навлиза влага и стълбите са разместени.

"Досега на никой не му пукаше за паметника и никой не даде никакви пари за него", заяви премиерът.

Радев подчерта, че от 2020 г. падат камъни с голямо тегло и е станало опасно.

"Стълбищата, на които вие знаете добре, на които аз се качвам всяка година и на които вие обичате да се качвате да се веете знамената си, тези стълбища пропадат, разместват се, защото отдолу е пръст и камъните нямат основа", обясни премиерът.

Той добави, че това, което от "Възраждане" наричат "изтърбушване", е ремонт, при който всички стълбищни и облицовъчни плочи са сортирани, номерирани и съхранени, докато се изгради здрава основа.

"Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същият. Затова има хиляда страни с документация. Тя не е нито на нашата, нито на вашата, нито на друга партия. Тя е на български архитекти, проектанти, строители", заяви Радев.

Той изтъкна, че е можело да правителството да остави ремонта на следващото, както са превели предишните, но е решило да поеме риска и да го ремонтира за бъдещите поколения.

Пеевски и самолетите

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви премиерът в отговор на въпроси на Хамид Хамид от ДПС във връзка с информацията на правителството за полетите с частни самолети на лидера на партията Делян Пеевски.

Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза Радев и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.

"Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно", каза още Радев. Там е истинска джунгла, добави министър-председателят.

За мантинелите той информира, че има над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства поучавали по 20 000 лв. заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев. Той посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват.

Дир.бг