Паметникът на свободата на връх Шипка е станал опасен за падане на камъни и след ремонта ще бъде възстановен в абсолютно същия вид, заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпроси от депутата от "Възраждане" Ангел Янчев.
"Шипка не е в най-добро състояние, вие го знаете много добре", каза Радев.
Той посочи, че атмосферните условията на върха са изключително сурови, във фугите навлиза влага и стълбите са разместени.
"Досега на никой не му пукаше за паметника и никой не даде никакви пари за него", заяви премиерът.
Радев подчерта, че от 2020 г. падат камъни с голямо тегло и е станало опасно.
"Стълбищата, на които вие знаете добре, на които аз се качвам всяка година и на които вие обичате да се качвате да се веете знамената си, тези стълбища пропадат, разместват се, защото отдолу е пръст и камъните нямат основа", обясни премиерът.
Той добави, че това, което от "Възраждане" наричат "изтърбушване", е ремонт, при който всички стълбищни и облицовъчни плочи са сортирани, номерирани и съхранени, докато се изгради здрава основа.
"Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същият. Затова има хиляда страни с документация. Тя не е нито на нашата, нито на вашата, нито на друга партия. Тя е на български архитекти, проектанти, строители", заяви Радев.
Той изтъкна, че е можело да правителството да остави ремонта на следващото, както са превели предишните, но е решило да поеме риска и да го ремонтира за бъдещите поколения.
Пеевски и самолетите
Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро, заяви премиерът в отговор на въпроси на Хамид Хамид от ДПС във връзка с информацията на правителството за полетите с частни самолети на лидера на партията Делян Пеевски.
Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, каза Радев и призова Народното събрание да призове министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и да му даде правото да сподели повече документална информация по тези казуси.
"Когато икономическа полиция ги насочихме към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които не могат хиляди хора да направят, работейки денонощно", каза още Радев. Там е истинска джунгла, добави министър-председателят.
За мантинелите той информира, че има над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства поучавали по 20 000 лв. заплата. Това е избиване на пари, коментира Румен Радев. Той посочи, че с това се занимават разследващите органи и където има съмнения, те се проверяват.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Стига глупости и празни приказки. Покажете проекта да го видим, какво го криете
Анонимен
Пак ще останем изненадани.
Анонимен
Ами ще останете изненадани, защото вярвате на глупостите на партийни активисти, които се тръшкат да протестират без да има за какво.
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Що пара ще прибере тоя , страшни са тия комунисти