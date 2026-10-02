Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер се присъедини към надзорния съвет на компанията, която управлява руската верига супермаркети, принадлежала преди на германския търговец Globus, съобщи в петък руската медия РБК, цитирана от Ройтерс.

По информация на РБК представител на компанията е заявил, че бившият канцлер ще участва в общото управление и дългосрочното планиране на дейността на руската верига.

Собственикът на Hyperglobus Томас Брух, който дълги години ръководеше Globus Holding, обяснява назначението с необходимостта от допълнителна експертна подкрепа. По думите му опитът на Шрьодер в политическия и икономическия живот на Русия ще помогне на компанията да поддържа "ориентиран към диалог подход" и да търси решения за развитието на бизнеса при настоящите условия, предава РБК.

Как се стигна до отделянето на руския бизнес

Руският бизнес на Globus беше отделен от германския Globus Holding в началото на 2025 г. и оттогава функционира като самостоятелна компания. Hyperglobus е собственост на Томас Брух, а руските магазини продължават да работят под марката "Globus".

По данни на РБК в края на 2025 г. Hyperglobus е управлявала 22 хипермаркета в осем руски региона, като компанията посочва, че работи със собствени средства и не зависи от пряко финансиране от германската компания майка.

Германската Globus Holding потвърди, че руските магазини са напълно отделени от нейния бизнес и са юридически и оперативно независими. През юни Handelsblatt съобщи, че Томас Брух е участвал в Петербургския международен икономически форум именно като съдружник в руския бизнес, а не като представител на германския Globus.

Шрьодер и дългогодишните му връзки с Русия

Шрьодер беше германски канцлер от 1998 до 2005 г. и още по време на мандата си изгради близки отношения с руския президент Владимир Путин. След края на политическата си кариера той заема редица позиции в руския енергиен сектор.

Бившият канцлер беше председател на комитета на акционерите на Nord Stream, а по-късно оглави и Nord Stream 2. През 2017 г. беше избран и за председател на надзорния съвет на руската държавна петролна компания "Роснефт". През 2022 г. "Газпром" го номинира и за член на своя съвет на директорите.

Тези отношения с Москва от години са предмет на остри критики в Германия, особено след началото на руската пълномащабна война срещу Украйна.

Назначението идва на фона на натиска върху западния бизнес в Русия

Новата роля на Шрьодер беше обявена дни след като Русия постави под временно управление руския бизнес на германския търговски гигант Metro AG.

На 28 септември с указ на Путин руските активи на Metro бяха предадени под временно управление на компанията "УК Торг РУС". Metro заяви, че формално собствеността върху руското дружество остава нейна, но германската компания вече няма оперативен контрол.

Metro има 91 обекта и около 9000 служители в Русия. Компанията посочи, че оценява последиците от решението.

Reuters отбелязва, че мярката е част от по-широка поредица от действия на Москва спрямо руския бизнес на западни компании. През септември под временно управление бяха поставени и активи на Auchan, Nestlé и други чуждестранни компании.

Самият Путин заяви на форума "Валдай" на 1 октомври, че при "благоприятен сценарий" западни компании могат да си върнат активите в Русия, ако отношенията се подобрят и условията го позволят.

Назначението на Шрьодер идва и на фона на новата му роля, която Путин предложи по-рано тази година. Руският президент заяви, че бившият германски канцлер би бил негов предпочитан посредник при евентуални разговори с Европа за бъдещата архитектура на сигурността.

Идеята беше отхвърлена от представители на ЕС. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че Европа сама трябва да определя кой да я представлява в подобни разговори. Reuters съобщи, че германски и украински представители също са се противопоставили на предложението.

Дир.бг