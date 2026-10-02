Барселона публикува официално изявление след новината за разследването на УЕФА по случая "Негрейра". Това е казус, свързан с плащанията на клуба към Хосе Негрейра, бивш вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите към Кралската испанска футболна федерация.

Позицията на клуба идва след като УЕФА потвърди за получаването на значително количество от уличаващи документи, изпратени от големия съперник Реал Мадрид.

Ето какво споделиха каталунците на официалния си сайт:

"УЕФА не е започвала ново производство срещу ФК Барселона. Производството беше започнато през 2023 г. с назначаването на двама разследващи, които от тогава са предприели действията, които са счели за подходящи.

Клубът винаги е изпълнявал всички техни искания. Това производство не е било възобновявано, тъй като никога не е било прекратявано. Изявлението на УЕФА потвърждава получаването на документация, предоставена от Реал Мадрид, и посочва, че разследващите ще я оценят в рамките на съществуващото разследване.

В същия текст на два пъти изрично се посочва, че разследването и прегледът са "в ход". Следователно той не обявява започването, възобновяването или повторното активиране на каквото и да е производство, нито съдържа оценка по същество или относно стойността на предоставената документация."

От Барселона също добавиха, че от началото на разследването клубът получава своя лиценз от УЕФА и участва в евротурнирите без възражения от централата.

В позицията каталунците отново заявиха своето пълно сътрудничество и призоваха за прецизност при медийното отразяване по процедурата.

Дир.бг