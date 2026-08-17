Джони Деп може отново да влезе в образа на капитан Джак Спароу в предстоящия филм от поредицата "Карибски пирати".

"Водим разговори с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да реализираме проекта", заяви продуцентът Джери Брукхаймър пред Deadline.

Други източници съобщават пред изданието, че шестият филм от хитовия франчайз ще бъде съсредоточен върху героинята на актрисата Марго Роби, а Деп вероятно ще се появи в поддържаща роля.

Актьорът за първи път изигра Джак Спароу в режисирания от Гор Вербински филм от 2003 г. "Карибски пирати: Проклятието на Черната перла". В него участват още Орландо Блум като Уил Търнър и Кийра Найтли като Елизабет Суон. Деп продължи да изпълнява ролята в продължението от 2006 г. "Карибски пирати: Сандъкът на мъртвеца", както и в третия филм от поредицата, "Карибски пирати: На края на света", който излезе през 2007 г. Той се появи и в "Карибски пирати: В непознати води" от 2011 г., а последното му участие като Спароу беше във филма от 2017 г. "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар". Макар последният филм от серията да отчете осезаем спад спрямо предходната част, петте продукции от франчайза са донесли над 4,5 милиарда долара от световния боксофис според The Numbers.

Шести филм се обсъжда от години, но през 2018 г. сценаристът Стюарт Бийти намекна, че Деп ще се оттегли от емблематичната си роля.

"Смятам, че той имаше страхотен период", каза Бийти пред DailyMailTV. "Очевидно той направи този персонаж свой и сега това е образът, с който е най-известен."

"Децата по целия свят го обичат именно в тази роля, затова мисля, че тя беше чудесна за него и за нас. Много, много съм щастлив от това. Вярвам, че Джак Спароу ще остане неговото наследство. Това е единственият персонаж, който е играл пет пъти."

Междувременно Деп ще се превъплъти в Ебенезър Скрудж в предстоящия филм "Ебенезър: Коледна песен", чиято премиера е насрочена за 13 ноември. През юли актьорът беше почти неузнаваем, когато се появи в образ по време на San Diego Comic-Con.

Новата роля на Деп ще бъде първата му значима филмова изява след победата му през 2022 г. по делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд, за която беше женен от 2015 до 2017 г. Деп заведе дело срещу актрисата от "Аквамен", след като тя намекна, че той е проявявал насилие спрямо нея в своя статия за The Washington Post от 2018 г. Той получи обезщетение в размер на 1 милион долара.

Дир.бг