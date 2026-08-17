Продължаващата руска инвазия в Украйна доведе до огромен брой жертви през четири години и половина на военни действия. Центърът за стратегически и международни изследвания, в доклад от юли, оцени руските жертви на 1,4 милиона. За 24-часов период на 11 август Генералният щаб на Украйна съобщи, че Русия е понесла 1 190 жертви. Загубите са шокиращи, а анализатори твърдят, че Кремъл изпитва затруднения при набирането на достатъчно войници, за да поддържа своята офанзива в Украйна.

Провоенните руски блогъри твърдят, че командирите са предоставяли на Владимир Путин прекалено оптимистични оценки за напредъка на бойното поле, засилвайки убеждението на Кремъл, че по-голям брой войници в крайна сметка може да пробие украинските линии. Резултатът е система, която дава приоритет на наличието на достатъчно войници, които да бъдат хвърлени срещу украинската „стена от дронове“ и да продължат да постигат постепенни успехи, пише за Forbes журналистът Дейвид Кириченко.

Доклади документират случаи, в които инвалидизирани войници са изпращани обратно в битка. Мелник каза, че тези войници могат да бъдат използвани като примамки, за да отвличат вниманието на украинските оператори на дронове, докато по-способни войници пресичат полето. Ако бъдат ударени, каза той, руските сили могат да използват атаката, за да идентифицират украинските позиции и потенциално да локализират операторите на дронове. Според доклад на NYT от април 2023 г., дори на затворници с ХИВ е било предложено лечение, ако се присъединят към „Групата Вагнер“ и оцелеят след интензивните атаки, в които са били изпратени войниците.

През май 2026 г. 50-годишният Сергей Александрович Писарчик, войник от 69-та моторизирана стрелкова дивизия на руската армия, изпрати последно видео на близките си, според руския антивоенен канал в Telegram. То показваше шестима инвалидизирани руски войници, някои от които на патерици, изпращани на фронта в Украйна с три бронежилетки и две автоматични пушки за всички тях.

Многократно се появяват кадри, на които украински дронове срещат инвалидизирани руски войници, някои от които вървят с патерици или с бастуни. През ноември 2025 г. руският военен канал в Telegram "Братя по оръжие", който публикува разкази, изпратени от руски войници на фронта, описа това, което нарече „регименти на инвалидите“ в армията.

Руската блогърка Анастасия Кашеварова, която има близо 250 000 абонати в Telegram и преди това е била съветник на председателя на Държавната дума Вячеслав Володин, обърна внимание на системното използване на ранени войници в бойни мисии през 2024 г.

Част от натиска за използване на войници с увреждания произтича от по-широк проблем в руската армия,

при който командирите, страхувайки се от наказания от своите висшестоящи, често преувеличават постигнатите успехи на бойното поле, като на практика "завладяват територия на кредит". Те могат да докладват, че са напреднали по-далеч, отколкото всъщност са, създавайки натиск върху войските да превърнат тези твърдения в реалност. Руските сили многократно са изпращали малки групи войници да проникнат в украински позиции и да забият знаме, като по този начин предоставят на командирите предполагаеми доказателства за напредък, дори когато не контролират територията. Изданието The New Voice of Ukraine, позовавайки се на Института за изследване на войната, съобщи през юни, че Русия е използвала изкуствен интелект, за да създаде видеоклипове, показващи руското знаме в определени райони, с цел да фалшифицира тактически успех.

Опасността от това за Кремъл се прояви в края на 2025 г., когато руските командири докладваха на Путин, че са превзели Купианск, според FT. Няколко седмици по-късно украинският президент Володимир Зеленски се появи в близост до града, заснемайки видео до табелата на входа на Купианск, докато украинските сили продължаваха да контролират голяма част от района.

"Русия осъзнава, че води дълга изтощителна война и разбира, че поредна пълна мобилизация би носила политически рискове у дома, където недоволството вече се разпространява", каза Шон Пинър, бивш британски войник, който се е сражавал в Мариупол през 2022 г., преди да бъде пленен. "Повторното използване на ранени войници, освобождаването на болнични легла и попълването на изчерпаните щурмови подразделения помагат да се поддържат числеността на бойното поле, без открито да се признава мащабът на напрежението."

Стратегията за разгръщане на ранени, по-възрастни или зле оборудвани войници ограничава успеха на Русия на бойното поле и способността ѝ да провежда бъдещи операции.

Все по-честото използване на войници с увреждания от страна на Русия е предупреждение за Европа. В бъдещ конфликт с НАТО Русия би могла отново да разчита на готовността си да понесе огромни загуби, за да поддържа изтощителна война, като по този начин потенциално ще провери дали европейските въоръжени сили и правителства са подготвени да издържат такава война.

Днес.бг