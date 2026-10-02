Водещите демократи в комисиите по външни работи на Сената и Камарата на представителите на САЩ призоваха Държавния департамент да разгледа поведението на посланика в Гърция Кимбърли Гилфойл, позовавайки се на разследване на "Уолстрийт джърнъл", предаде американският вестник.

Публикацията предизвика политически скандали в Атина и в Букурещ.

Според статията бившата годеница на най-големия син на американския президент - Доналд Тръмп-младши се е споразумяла с гръцкото правителство за закупуване само на американски втечнен газ.

На вечеря в Атина през март, на която присъствали гръцки и американски представители, Гилфойл се скарала с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру.

Говорейки за неминуемото падане от власт на румънското правителство, начело с Илие Боложан, американската посланичка казала пред присъстващите: "Можем да направим това във всяка държава, където пожелаем. Можем да направим това и тук (в Гърция - бел. ред.)".

В статията се споменава и България.

Много близък до посланичката бил 39-годишният Христос Марафацос, представител на гръцката общност в САЩ и вписан като лобист на АКТОР (част от гръцката строителна и инфраструктурна компания ΑKTOR GROUP - бел.ред.). Той често присъствал на срещи с представители на правителствата от балканския регион, въпреки че нямал институционален или дипломатически статут.

Според публикацията Гилфойл няколко пъти е посетила България в опити да придвижи реализирането на споразумения за милиарди долари, свързани с втечнения газ.

Тя настояла българската страна да си сътрудничи с АКТОР, която участва в консорциум с гръцката държавна компания за доставка на природен газ ДЕПА за внос на американския природен газ в Югоизточна Европа.

Конгресменът Грегъри У. Мийкс, член на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, изпрати писмо до държавния секретар Марко Рубио, в което изрази загриженост относно съобщенията за поведението на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл и използването на ролята ѝ на служител на правителството на САЩ за насърчаване на лични и частни търговски интереси, включително тези на чуждестранни компании.

В писмото Мийкс търси отговори относно съобщенията, че посланик Гилфойл е заплашила, че САЩ могат да използват влиянието си, за да подкопаят суверенното демократично правителство на Гърция, като се позовава на Румъния като прецедент; че е насърчавала търговските интереси на гръцка строителна и енергийна компания по време на официални дипломатически ангажименти; и че многократно е позволявала на регистриран лобист на тази чуждестранна компания да участва в срещи с висши служители на правителството на САЩ и официални чуждестранни събеседници.

Мийкс призова за отстраняването на посланика, ако тези твърдения са верни.

Дир.бг